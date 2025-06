La scuola dell’eccellenza. Il premio di Banco Bpm per dieci ’super studenti’

L’iniziativa Con Merito, supportata dalla Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero e da Banco BPM, ha premiato per la primissima volta dieci ex studenti dei diversi istituti imolesi. I maturandi dell’anno scolastico 2023/24 si sono distinti per il loro straordinario percorso e, oltre al riconoscimento, hanno ricevuto un incentivo da 500 euro ciascuno.

La cerimonia di premiazione, svoltasi presso la filiale del Banco BPM in via Cavour, si è aperta con l’incoraggiamento ai ragazzi del Monsignor Giovanni Mosciatti, vescovo di Imola. Tra le autorità scolastiche presenti a supportare i studenti, anche l’Assessora alla scuola e all’università Gianna Gambetti e i dirigenti degli istituti premiati.

"Crediamo che la scuola sia uno dei pilastri fondamentali per costruire una società più giusta, inclusiva e capace di guardare al futuro – ha dichiarato il presidente della Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero, Claudio Rangoni Machiavelli –. Vogliamo sottolineare il valore dell’impegno e della responsabilità personale, elementi chiave nella formazione dei cittadini di domani".

Per il presidente ci sarebbe l’intenzione di proseguire con questa iniziativa, già affermata nel circondario modenese.

Dopo la consegna del premio, i complimenti del sindaco Marco Panieri. "Si è premiato il vostro lavoro nel raggiungere traguardi a scuola, ma anche nella vita – ha affermato il primo cittadino –, da questo lavoro che avete fatto sui banchi magari nasceranno le imprese di domani". Alle lodi si è aggiunto un ringraziamento alla Fondazione e alla Banca per il sostegno fornito ai giovani. "Non si tratta solo di premiare un risultato, ma di valorizzare un percorso di crescita fatto di sacrificio, passione e consapevolezza – ha sottolineato il responsabile della Direzione Territoriale Adriatica di Banco BPM Adelmo Lelli –. Sostenere il merito significa investire nel futuro della nostra comunità".

Per quanto riguarda i ragazzi, la cerimonia è stata stimolo di forte emozione. "In terza ho perso un anno per motivi di salute – ha spiegato Martina Mini, la vincitrice dell’Istituto Scarabelli-Ghini –, questo per me è stato un vero e proprio riscatto". Il vicepreside dell’Istituto Paolini Leopoldo Fontanarosa ha precisato che la scelta dei premiati è dipesa, oltre al punteggio conseguito all’esame di maturità, dalla situazione economica e voto in educazione civica.

"E’ stata davvero una grande occasione – ha affermato Fontanarosa –, vedo molte famiglie che non riescono a finanziare il proseguimento degli studi".