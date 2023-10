La senatrice Paita a Imola e Fontanelice

La senatrice Raffaella Paita (Italia Viva) ha fatto visita nei giorni scorsi a Imola e Fontanelice. Invitata da Matteo Martignani, coordinatore locale del partito di Matteo Renzi, Paita ha incontrato il sindaco Marco Panieri, con il quale ha parlato dei progetti di ricostruzione e ristoro post-alluvione.

"Nonostante la mancanza di risorse mai arrivate dal Governo, il Comune si è mosso, ha deliberato in merito a lavori di ripristino eo ricostruzione per aiutare in special modo le aziende agricole, particolarmente colpite sul nostro territorio, a ripartire", sottolinea Martignani al termine dell’incontro. Senatrice e primo cittadino hanno parlato poi di investimenti sulla città grazie ai fondi Pnrr, di Autodromo e di riqualificazione dell’Osservanza.

Dopo la tappa imolese, Paita è salita a Fontanelice per incontrare il sindaco Gabriele Meluzzi, felicitandosi per la riapertura della SP33 e chiedendo "maggior attenzione e uno sblocco della situazione" per via dei Platani, minacciata da una crepa nella collina antistante ormai dallo scorso mese di maggio.