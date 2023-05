La sentenza del Tar "Rifiuti, il Comune ha pagato troppo" Due milioni nel mirino

di Enrico Agnessi

Il Comune ha pagato troppo, negli ultimi dieci anni, per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. A cascata, gli imolesi in questo lasso di tempo hanno dovuto fare i conti con una Tari più salata del normale. E adesso possono legittimamente sperare in un rimborso; così come il Municipio, che punta ad avere indietro due milioni di euro. A mettere nero su bianco tale assioma, attraverso una sentenza che dà ragione alle contestazioni mosse dal Comune nei confronti di Atersir, è il Tar dell’Emilia-Romagna.

La vicenda nasce nel 2017. La Giunta guidata dall’ex sindaco oggi senatore del Pd, Daniele Manca, annuncia di voler di ricorrere al Tar contro l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti. Contestando il divario tra i costi indicati nei prospetti e i rendiconti ricevuti fino a quel momento in materia di Tari, decide infatti di opporsi formalmente alla delibera con la quale, pochi mesi prima, il Consiglio d’ambito di Atersir aveva dato il via libera al nuovo Piano economico finanziario.

In pratica, dopo che per almeno un paio d’anni le opposizioni avevano battuto pesantemente su questo tasto, la Giunta si convince di aver pagato troppo a Hera (e di conseguenza aver chiesto troppo ai cittadini a tutto vantaggio di altri Comuni dell’ambito bolognese che invece avevano sborsato cifre inferiori) per la gestione dei rifiuti nel periodo che va dal 2013 al 2016. Quanto? All’epoca si parla già di oltre un milione di euro. Poco dopo, però, la Giunta di centrosinistra rinuncia al ricorso. E tocca alla nuova amministrazione del M5s guidata dall’ex sindaca Manuela Sangiorgi (siamo a luglio 2018) ricominciare la battaglia contro Atersir. Una contesa che, un paio d’anni dopo, il Comune continuerà a portare avanti anche con l’attuale primo cittadino, Marco Panieri, eletto a settembre 2020. Nel frattempo, la cifra contestata dal Municipio cresce. E arriva appunto a sfiorare i due milioni di euro.

Ora il Tar, anche sulla base di una analoga sentenza che nei mesi scorsi ha sorriso al Comune di Castel Guelfo, si è pronunciato. Gli scostamenti tra gli importi dei Piani economici finanziari stilati in sede previsionale e i rispettivi consuntivi "risultano del tutto fisiologici qualora siano occasionali e di modesta entità – scrivono i giudici amministrativi –, mentre viceversa si trasformano in inaccettabili sovra-coperture qualora si traducano nella traslazione di una quota rilevante e significativa dei costi del servizio riferibili a una collettività ad un’altra". In quest’ultimo caso, secondo il Tar, è "logico e rispondente al criterio della corretta imputazione dei costi che la sovrastima di questi ultimi rispetto a quelli effettivi sia oggetto di un intervento di riequilibrio ex post". I giudici hanno quindi accolto il ricorso imolese e accertato "l’obbligo di Atersir a introdurre un meccanismo compensativo" a favore del Comune.