La settimana del benessere scolastico chiude in bellezza con Don Chisciotte In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, domenica alle 17 al Cassero Teatro comunale va in scena lo spettacolo 'Cavalli e Cavalieri'. Una rivisitazione divertente e coinvolgente della penna di Giorgio Barlotti, messa in scena dai ragazzi speciali. Ingresso a offerta libera con prenotazione obbligatoria.