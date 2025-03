La sfida da brividi alla Cà Bianca: "Un rally sulle strade di casa"

Le emozioni a quattro ruote del rally tra le strade della zona artigianale Cà Bianca. E’ un evento davvero singolare e atteso dagli appassionati quello a cui sta lavorando Andrea Brusa (nella foto) della B&B di Castel San Pietro, pilota e navigatore ormai da quasi vent’anni. La società castellana che accorpa, oltre all’ufficio di pratiche auto di via Cavour, anche una rivendita auto e un’officina tra Castel San Pietro e Osteria Grande, sta infatti organizzando gomito a gomito con la Tim Cross (Uisp) un evento spettacolare che si terrà nel mese di giugno, con data da fissare nelle prossime settimane.

"E’ un sogno che da anni volevo realizzare e che si concretizzerà finalmente quest’anno – esordisce il pilota 42enne senza nascondere una certa emozione –. Da castellano, poter ospitare una gara di rally nella mia città è un motivo di grandissimo orgoglio, e di questo devo ringraziare tutte le componenti organizzative dell’evento e il comandante della Polizia Locale Leonardo Marocchi, col quale da tempo ci stiamo confrontando per tutti gli aspetti legati alla sicurezza, che in queste gare è inevitabilmente il primo elemento del quale tenere conto". Brusa, un padre dal quale ha ereditato la passione per le gare di rally che a inizio millennio partecipò alla storica Parigi-Dakar nella categoria dei camion, in carriera ha esordito come tutti nei kart, prendendo parte a 200 gare complessive, prima di passare al rally sia nelle vesti di navigatore che di pilota, collezionando 52 gare che diventeranno proprio in questo week end 53 visto che, ci anticipa, "sarò in Val d’Orcia, nel senese, per un’altra gara di campionato". Accanto alla carriera di pilota e navigatore, però, Brusa ama vestire ormai da anni anche il ruolo di organizzatore.

E’ stato tra i padri della Coppa Claterna, prima edizione nel 2022 e quest’anno prevista ad Ozzano ("la data è stata fissata per il 28 settembre, il Comune ci sta dando una grande mano nell’organizzazione"), e a Rioveggio da tempo organizza anche la manifestazione "Motori in famiglia" aperta a kart e rally. Ma il sogno nel cassetto lo realizzerà quest’anno con la tappa castellana del campionato di Formula Driver, che si disputa "in una decina di prove tra le province di Modena, Reggio Emilia e Bologna". A Castel San Pietro arriveranno "una quarantina di auto da rally e prototipi da Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Friuli prevalentemente, e sarà, come tutte le competizioni di rally, una gara a inseguimento". Il semaforo verde è già arrivato, non resta che attendere ora la data che gli appassionati potranno segnare in rosso sul calendario.

Claudio Bolognesi