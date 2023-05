La sfida delle comunità energetiche

Entra nel vivo, con la pubblicazione degli avvisi di manifestazione di interesse rivolti a cittadini e imprese, il progetto per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili nel territorio. Sul sito del Comune sono disponibili l’avviso pubblico e il modulo di adesione. Possono partecipare sia cittadini che imprese che vorranno dichiarare la loro volontà (non vincolante in questa fase), di partecipare al progetto. La raccolta di adesioni terminerà il 30 giugno.

Nel frattempo, mentre su iniziativa di un gruppo spontaneo di cittadini nei giorni scorsi si sono trovati una quarantina di persone del quartiere Pedagna (zona Montericco) per discutere del tema, lunedì 15 maggio alle 20.30 alla Sala delle Stagioni si terrà l’incontro ‘Comunità energetiche rinnovabili e comunità solari - Fare comunità attraverso forme di autoconsumo’ condotto dal professor Leonardo Setti dell’Università degli Studi di Bologna. All’incontro saranno presenti il sindaco Marco Panieri, l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada, e l’assessore allo Sviluppo Economico, Pierangelo Raffini.

"Fare conoscere, costruire consapevolezza, è fondamentale per permettere alle persone di avvicinarsi a questi temi – afferma Spada – e cogliere le opportunità che ne derivano".