"La siccità estiva stavolta non c’è"

Il raggio operativo della cantina ‘Poderi delle Rocche’ abbraccia un territorio circondariale piuttosto vasto e variegato. Dai declivi che collegano le bellissime rocche sforzesche di Dozza e Imola alle pendici della vallata del Santerno. Una realtà nata nel 1995 dall’intesa di tre amici, Ettore, Paolo e Roberto, che hanno unito le proprie attività per dare vita a un grande progetto: "Ogni zona ha le sue peculiarità e questa pluralità di azione, pur non semplice a livello logistico, ci ha permesso di raggiungere ottimi risultati e importanti soddisfazioni – racconta Ettore Tamburini di ‘Poderi delle Rocche’ –. Tradizionalmente l’area imolese ha sempre sofferto la siccità estiva, paradossalmente anche nel 2023 dopo l’alluvione di primavera, ma quest’anno pare aver fatto una piccola eccezione". Già, soprattutto nella zona di Dozza: "Dove, un mese fa, sono caduti circa 60 millimetri di pioggia in un paio di giornate ravvicinate – puntualizza –. Così si è creato un buon equilibrio ed i vigneti sono in ottime condizioni dal punto di vista qualitativo e quantitativo". Discorso diverso, invece, nei punti dove l’irrigazione è più difficile e il caldo si è fatto sentire: "Per la stima delle quantità bisognerà aspettare ancora qualche settimana ma non saranno elevatissime – confida Tamburini –. Di contro, l’uva è sana e bella anche in termini estetici". Acini invitanti da trasformare in etichette ricercate sul mercato e pluridecorate nei vari concorsi. Il credo è quello dell’aromaticità e dei profumi da scoprire dentro ad ogni bottiglia dopo le tanti fasi di lavorazione a freddo: "Ne abbiamo addirittura di 25 tipi per accontentare ogni segmento di mercato e soddisfare i visitatori della nostra cantina imolese di via Punta e dell’enoteca felsinea di via Larga – aggiunge –. Oltre ai classici vitigni della Romagna, come Albana, Trebbiano, Chardonnay e Pignoletto, ci sono Sangiovese, Cabernet Sauvignon e nettari particolarissimi come l’Artemisia, ispirato alla francese Borgogna, che vanta la medaglia d’argento al prestigioso concorso mondiale di Bruxelles".

Mattia Grandi