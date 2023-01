La sicurezza stradale è una priorità

Elisa

Spada*

La Sicurezza stradale è un obiettivo cardine dell’Amministrazione comunale per garantire il benessere dei cittadini e promuovere la mobilità sostenibile. Per ottenerla è necessario un approccio sistemico che metta in campo interventi di diversa natura nei quali si inserisce anche l’utilizzo dei velox. Le azioni intraprese sono di tre tipi: 1) individuare le aree più critiche, dando priorità in base al tasso di incidentalità e coinvolgendo i cittadini nella fase di valutazione delle proposte; 2) creare zone 30kmh in aree prevalentemente residenziali o con forte presenza di scuole; 3) promuovere l’educazione stradale. Riguardo al primo tipo, cito alcuni interventi particolarmente rilevanti. Uno è quello dell’area di via Pasquala, sulla quale è stato fatto un importante intervento di mitigazione della velocità con dossi e ridisegno degli incroci, in condivisione con residenti e aziende dell’area: i lavori sono da poco finiti e sarà attivato un monitoraggio per valutare gli effetti delle azioni attuate. Un altro è quello dei due sottopassi ciclopedonali, Pontesanto e N8, che collegheranno in sicurezza quartieri e servizi ad oggi raggiungibili solo in auto. Poi, c’è l’intervento su via Pila Cipolla, a Fabbrica, dove il ridisegno della carreggiata e l’inserimento di un piccolo parcheggio per i residenti, frutto di una loro proposta, permette di collegare in sicurezza la frazione con la Ciclovia del Santerno. La seconda azione è la definizione di zone 30kmh, come nel caso dell’area nell’intorno del Parco Osservanza fino a via Santa Lucia; il rallentamento è stato accompagnato da un intervento puntuale su un incrocio molto incidentato, sul quale, ad oggi, non si registrano incidenti. La terza azione riguarda l’educazione stradale, di fondamentale importanza: l’anno scorso anno abbiamo sviluppato un progetto sperimentale sull’IC5, ora in fase di espansione, in collaborazione con Scuole, Associazione di genitori, Polizia Locale e Giocathlon per promuovere la mobilità attiva e ridurre la congestione di auto nelle zone scolastiche.

*assessora Mobilità sostenibile