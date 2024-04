La sicurezza stradale necessaria

di Patrick Colgan

Potrei continuare a lungo. Certo, le amministrazioni comunali possono fare molto: garantire strade scorrevoli, eliminare fattori di rischio, far rispettare le leggi. Ma non va mai dimenticato che una parte importante della responsabilità è anche in mano agli utenti della strada, a tutti, da chi si sposta in bicicletta a chi è alla guida di auto e mezzi pesanti. Con l’ovvio corollario che la responsabilità di chi guida un mezzo a motore è sempre estremamente più rilevante. Il discorso è generale e non riguarda gli ultimi incidenti, ma credo sia necessario fare un grande lavoro culturale, continuo, a più livelli e che non si limiti a iniziative estemporanee. Riguarda tutti. Serve a poco abbassare i limiti se spesso non vengono rispettati (chiunque può averne esperienza circolando sulle nostre strade, ogni giorni) o installare un autovelox quando, appena superato, si torna ad accelerare o a distrarsi alla guida.