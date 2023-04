La sicurezza sul lavoro diventa uno spettacolo

Uno spettacolo teatrale per "comunicare in modo non convenzionale, e non solo agli addetti ai lavori" la sicurezza sul lavoro e il valore della salute nella giornata internazionale dedicata a questi temi. Appuntamento venerdì 28 aprile alle 21 all’Osservanza con ‘Nessun dubbio’, a cura di Federico Ricci e con la regia di Giuseppe Sepe, portato in scena dal Tavolo 81 Imola, in collaborazione con il Comune, e grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio e del Circondario e il patrocinio dell’Ausl. Attualità, suspense, thriller, umorismo e tanto coinvolgimento del pubblico. Come in una cena con delitto, 12 personaggi, scelti in modo casuale, accettano la sfida di indagare le vere cause di un incidente mortale. A ognuno è stato fornito un dossier contenente tutta la documentazione sul caso e la decisione sembra fin troppo semplice, ma all’improvviso accade qualcosa di inaspettato e nulla è più come prima. Lo spettacolo è gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili. Occorre quindi richiedere il biglietto omaggio iscrivendosi sul sito o sui canali social dell’associazione ‘Tavolo 81 Imola’.