La sindaca Poli si ricandida: "Voglio completare il percorso"

Se ne parlava da settimane ma ora c’è l’ufficialità. Beatrice Poli, sindaca in carica e unica quota rosa tra gli amministratori del circondario imolese, è la candidata del centrosinistra a Casalfiumanese per la tornata elettorale dell’8 e 9 giugno. La proposta di bis, votata all’unanimità dai direttivi locali dei circoli Pd, fa capo all’ampio schieramento civico di ‘Insieme per Casalfiumanese’ e conta pure sul sostegno di Italia Viva.

Poli, dopo 5 anni tutt’altro che ordinari, ha scelto di rimettersi in gioco. "Un quinquennio amministrativo inedito e complesso, specie alle latitudini della vallata. Al tempo stesso, però, un periodo in cui hanno preso il via quei grandi cantieri che cambieranno la fisionomia del territorio. Un percorso che, per il suo completamento, richiede un impegno almeno decennale. Resto in pista per chiudere il cerchio iniziato nel 2019".

Tante le cose fatte e avviate. C’è qualcosa che è rimasto indietro?

"Abbiamo centrato quasi tutti gli obiettivi di mandato. Poi, è chiaro, pandemia e alluvione hanno spostato inevitabilmente gli indici delle priorità. Dobbiamo recuperare terreno sul fronte turistico e della programmazione per rendere più attrattiva la nostra collina".

Il rovescio della medaglia registra, però, la grande capacità di intercettare fondi e bandi. Pnrr su tutti.

"Nuovo polo per l’infanzia nel capoluogo, rifacimento di via Gesso, riqualificazione del patrimonio Erp e il corposo capitolo dei ponti tra Carseggio e Molino Nuovo. Per un comune delle nostre dimensioni è una svolta epocale che ha richiesto un lavoro straordinario da parte degli uffici, della giunta e dei consiglieri a cui va il mio grazie".

Fisionomia che cambia per blindare la qualità dei servizi.

"Un elemento imprescindibile alle latitudini collinari. Il rilancio dell’appeal della montagna post Covid ha subito un brusco rallentamento a causa dell’alluvione. Bisogna lavorare alla svelta sulla ricostruzione, già nei primi mesi del nuovo mandato, per ricreare quell’equilibrio capace di generare opportunità per il territorio. E non mi riferisco soltanto in chiave turistica ma anche dal punto di vista produttivo e imprenditoriale come rimarcato nei contenuti del Piano urbanistico".

Temi caldi da campagna elettorale.

"Ci sarà anche da ripensare all’utilizzo di alcuni spazi pubblici, come Villa Manusardi e il teatro, che con l’arrivo di nuovi edifici si ritroveranno privi di diverse attività. L’idea è quella di sviluppare un percorso partecipato insieme alla comunità".

Ha dedicato attenzione alle frazioni.

"Un impegno preso con l’elettorato alla luce di una realtà unica nel circondario. Per distanza geografica, Casale e le sue frazioni hanno tre anime distinte con le rispettive esigenze. Opere, servizi e progetti, che vanno dalle asfaltature alle scuole passando per gli alloggi Erp e l’assistenza agli anziani, sono stati sempre pensati per ridurre i disagi e dare un senso di continua vicinanza. In tal senso, abbiamo puntato forte sulla digitalizzazione di tante procedure".

Cambierà qualcosa nella sua squadra?

"Squadra che vince non si cambia. Qualche disponibilità di conferma l’ho già raccolta ma ben vengano le energie nuove dall’esterno. Il gruppo è il nostro vero valore aggiunto".

In questi 5 anni ci hanno lasciato diverse figure di spicco dell’attivismo locale.

"Un grande dispiacere. Ma l’impegno di chi non c’è più resta scolpito come prezioso esempio per chi verrà".

Mattia Grandi