La ‘Sinistra imolese’ in Consiglio comunale

Non più ‘Imola coraggiosa’, ma ‘Sinistra imolese’. Così si chiamerà d’ora in avanti il gruppo rappresentato in Consiglio comunale da Filippo Samachini. Dopo la scelta di Elly Schlein di candidarsi alla segreteria del Pd ("Aveva suscitato speranze per la ricostruzione di un soggetto di sinistra, in risposta alla deriva liberista e filoatlantica di quel partito"), il rientro di Articolo Uno e "opportunisticamente" di altre componenti, "riteniamo non esistano più le condizioni di esistenza per un gruppo consiliare chiamato ‘Imola coraggiosa ecologista e progressista’", hanno spiegato ieri i ‘Comunisti imolesi’, compagine non presente nell’Aula di piazza Matteotti ma della quale lo stesso Samachini fa parte.

"È stato informato il sindaco della volontà di cambio del nome che non sarà ‘Gruppo comunista imolese’ – proseguono Samachini e i suoi – perché, pur considerandoci eredi della visone della società e del campo di riferimento che furono di Gramsci, Togliatti e Berlinguer, vogliamo ancora provare a operare per una unità più ampia a sinistra".

Il gruppo consiliare si chiamerà dunque ‘Sinistra imolese’ e i comunisti locali fanno sapere che "lavoreranno, come hanno sempre fatto, per unire le diverse anime della sinistra e coinvolgere quanti singolarmente hanno ancora voglia di impegnarsi politicamente a Imola". Il nuovo gruppo consiliare ribadisce che "resterà convintamente in maggioranza per rispettare il patto programmatico sottoscritto prima delle elezioni amministrative del settembre 2020, senza chiedere di essere rappresentato in Giunta".

Nella squadra del sindaco Marco Panieri, infatti, c’è già l’assessora Elisa Spada, rimasta legata al gruppo originario di ‘Imola coraggiosa’ (i cui referenti locali Antonio Borghi e Stefania Pernisa si sono dissociati dall’iniziativa di Samachini), al punto da sostenere Schlein anche nel tentativo di scalata alla segreteria nazionale del Pd.