La situazione parcheggi in città. Marchetti: "Non è solo degrado. Ci sono problemi strutturali"

Dopo il botta e risposta dei giorni scorsi tra maggioranza e opposizione sulle condizioni del nuovo parcheggio a pagamento nei pressi della stazione ferroviaria di Imola, con segnalazioni di incuria, erba alta e degrado diffuso, anche la Lega ha deciso di alzare la voce. Così, dopo la segnalazione sulle nostre colonne del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Simone Carapia e la pronta risposta di Alan Manara e Antonio Ussia di Imola Corre, ecco ora l’intervento di Daniele Marchetti, consigliere comunale del Carroccio tra i banchi di Piazza Matteotti, ha ampliato gli orizzonti della polemica: "Il problema non riguarda soltanto il decoro – ha puntualizzato –. A Imola ci sono anche criticità strutturali che non possono essere ignorate. Basti pensare al parcheggio multipiano del mercato ortofrutticolo dove, da tempo, sono stati installati teloni nel piano inferiore, presumibilmente per evitare la caduta di intonaco o l’infiltrazione di acqua proveniente dal piano superiore".

Un’opera a due passi dal centro storico interessata, tra la fine del 2024 e l’inizio di quest’anno, da onerosi interventi di manutenzione prima al piano terra poi a quello sopraelevato: "Ma che oggi si presenta ancora in condizioni fatiscenti", non ha usato mezzi termini Marchetti. Poi il ragionamento dell’esponente leghista, con un passato da consigliere in Regione, si è spostato su numeri e importi legati alla sosta in città: "Quello che mi lascia perplesso – ha sottolineato – è che solo pochi mesi fa, quando proposi di destinare parte dei ricavi dei parcheggi a pagamento al sostegno del trasporto pubblico locale e alla maggiore manutenzione delle strade, mi venne risposto che tali cifre sarebbero state reinvestite negli stessi parcheggi".

Un quadro che alimentato un’altra riflessione: "Visto l’attuale stato di incuria e le evidenti criticità strutturali, mi chiedo a cosa siano servite davvero queste risorse?", si è interrogato con disappunto il consigliere imolese in quota Lega. Con successivo focus tarato sugli approfondimenti economici della questione: "Dal 2020 al 2024, gli incassi derivanti dalla sosta a pagamento sono ammontati a quasi 5,5 milioni di euro, iva esclusa, con una media annua di oltre un milione – ha riflettuto Marchetti –. Secondo l’amministrazione, queste somme sarebbero state destinate alla gestione, costruzione e miglioramento dei parcheggi". Non solo: "Anche alla cosiddetta ‘crescita della mobilità urbana’ che, però, consiste in attività di studio, analisi, pianificazione e non in interventi concreti sul territorio – ha concluso –. Questi capitali come sono stati impiegati realmente da Area Blu, società in house che ha in gestione i parcheggi a pagamento?".