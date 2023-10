La società al contrattacco: "Accuse ancora da dimostrare. Avanti per la nostra strada"

Sono al lavoro da ieri mattina gli avvocati Francesco De Santi e Francesco Vitali, legali del presidente dell’Olimpia Castello Massimo Ramini con il quale hanno redatto il comunicato pubblicato in serata sul sito del club per fornire la propria versione dei fatti sull’indagine della Finanza con cui la società castellana si è trovata a ’fare i conti’ di rientro dalla trasferta sul campo del Social Milano, campionato di B Interregionale. Vicenda concernente presunte irregolarità accertate dalla Guardia di Finanza che risalirebbero al periodo 2016-2019, e che, come sottolineato dagli avvocati della stessa società, riguarderebbero prettamente l’ambito tributario e non sportivo.

"Al netto della sussistenza di indagini di natura tributaria – si legge nel comunicato firmato dal presidente Ramini –, in essere da anni e relative alle stagioni precedenti gli eventi pandemici, pertanto cristallizzate in episodi confinati nel passato e di natura, al più, meramente cartolarefiscale, Asd Olimpia Castello 2010 ha sempre operato, e continua ad operare, secondo l’unica direttrice della promozione della pallacanestro, favorendo le forme di aggregazioni sociali che costituiscono, come noto, il tessuto connettivo stesso dello sport praticato e vissuto a livello locale e regionale". Una nota dove si ribadisce la natura sportiva e aggregativa dell’Olimpia che, dal 2005 a oggi, ha sempre contrassegnato il lavoro in viale Terme di Ramini e soci. "La mera contestazione di presunte irregolarità fiscali – si chiude il comunicato – tutte ancora da dimostrare e, in ogni caso contestate, delle quali si discuterà nelle sedi opportune, non giustifica lo stillicidio di illazioni e di ingiustificate accuse, del tutto eccessive, che si leggono in queste ore. Accuse che costituisce una mortificazione non tanto di Asd Olimpia Castello 2010 quanto del mondo che essa rappresenta e che continuerà a rappresentare per gli anni a venire".

A margine interviene l’avvocato Francesco Vitali.

"La tempistica è incredibilmente strana considerato che stiamo parlando di annualità antecedenti alla pandemia e di questioni prive di attualità, non solo per la stagione corrente, ma per tutte quelle antecedenti agli eventi pandemici – sottolinea il legale –. La nota della Guardia di Finanza poteva essere diffusa ma è strano che sia stato fatto prima della conclusione delle indagini preliminari, quindi prima che la difesa potesse accedere a tutti gli atti. L’ambito sportivo e tributario della vicenda sono due rette che non si intersecheranno mai".

Il legale, ad ogni modo, ribadisce che tutto sarà risolto nelle sedi opportune. "Ho trovati i toni della vicenda molto aspri – conclude Vitali – e quello che è stato scritto va sensibilmente ridimensionato e contestualizzato a un altro periodo. I miei assistiti sono assolutamente tranquilli".