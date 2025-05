La solidarietà è rossoblù. Amarcord coi campioni: ’Bomba’ e Mudingayi per la Fondazione Veronesi

Amarcord a tinte rossoblù domani sera alle 18 al centro sportivo ‘Nicola Calipari’, nel cuore del quartiere Pedagna, per celebrare una delle più grandi stelle dell’Imola calcistica: Davide Bombardini. Ha preso forma così, un po’ per scherzo durante una cena tra amici nello scorso Natale, il Bomba Day. "Tutto è partito, tra una risata e l’altra, rispolverando i ricordi di gioventù e le prime esperienze calcistiche nelle squadre della città – racconta Davide Bombardini, centrocampista dai piedi buoni che dall’Imolese spiccò il volo verso il professionismo in piazze blasonate come Palermo, Roma, Salernitana, Atalanta e Bologna –. Sarà una bella occasione per ritrovare amici che non vedo da un pezzo".

Già, perché il desiderio di Bomba è diventato realtà nel giro di qualche mese: "Una bella rimpatriata che ha raccolto subito la disponibilità di Luca Roncassaglia, presidente della Tozzona Calcio, e delle ditte Cerdomus Ceramiche e Rekico Caffè – sottolinea Pietro Castaldi, al timone organizzativo dell’evento –. Siamo tutti cresciuti insieme ma ormai, rotti e cinquantenni, ci si vede di rado. A maggior ragione con Bombardini che abita a Milano. Ho reclutato quasi una trentina di persone per scendere in campo ma saranno molte di più quelle a tavola per cena". Tra loro tanti ex calciatori dell’Imolese del passato, qualche atleta di oggi, e le star Moreno Mannini (scudettato con la Sampdoria nella stagione 1990-1991, ndr) e l’ex nazionale belga Gaby Mudingayi con trascorsi tra Torino, Lazio, Bologna e Inter.

"Le maglie da gioco sono pronte – svela Castaldi –. Una rossoblù e l’altra bianca con richiamo alla casacca del Bologna indossata da Bombardini dal 2007 al 2010. Tutte le maglie avranno il numero 10 sulle spalle tranne quelle di Mannini e Mudingayi personalizzate con i loro numeri e nomi".

Senza dimenticare chi non c’è più e la beneficenza: "Uno striscione, che rimarrà appeso al Calipari, ricorderà per sempre l’amico ed ex calciatore David Cappelletti scomparso nel 1999 a causa di un tragico incidente stradale – conclude –. Ingresso a offerta libera. Tutto il ricavato, con l’aiuto di Manuela Salici e delle Pink Ambassador, andrà per beneficenza alla Fondazione Veronesi". Un evento che, con il pretesto dei ricordi e del calcio, ha il cuore grande. E qualcuno è già certo che questo Bomba Day potrebbe essere soltanto il primo di una lunga serie.