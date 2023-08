La solidarietà non va in vacanza Mercatino preso d’assalto

Dai vestiti alle scarpe, passando per i piccoli elettrodomestici e gli articoli destinati ai bambini. Tutto per dare una mano a chi non ha più nulla. È iniziato l’atteso ‘Mercatino dei Cappuccini’, consueto appuntamento di fine agosto. A organizzarlo sono i volontari di ‘Missione per bene’, associazione che opera in sinergia con le Missioni dei Cappuccini dell’Emilia-Romagna nel mondo. Amanti del vintage, appassionati e anche semplici curiosi: erano davvero in tanti ieri pomeriggio al centro missionario di via Villa Clelia per l’iniziativa il cui ricavato sarà destinato per la prima volta a un progetto non realizzato in Africa, bensì all’emergenza terremoto in Turchia.

Il mercatino resterà aperto fino a sabato 2 settembre. Orari: dal lunedì al venerdì 15-18.30; sabato 26 10-12 e 15-18.30; sabato 2 settembre 10-12. Negli orari di apertura sarà sempre presente lo stand con i prodotti del commercio equo solidale di Giusto Scambio Imola. Ogni giorno ci saranno raccolte di materiale usato, anche in collaborazione con alcune parrocchie della Diocesi. Chi volesse donare materiale può farlo portandolo alla portineria di via Fontanelle 1C. Gli orari della portineria in queste due settimane saranno i seguenti: 9.30-12 e 15-18.30 (mentre è leggermente ridotto durante il resto dell’anno).

Come accennato all’inizio, il ricavato di queste due intense settimane sarà destinato alle vittime del terremoto che lo scorso 6 febbraio ha sconvolto Antiochia, in Turchia, centro urbano di 300mila abitanti dove c’era una piccola parrocchia affidata ai frati cappuccini. La città non esiste più, ridotta a un cumulo di macerie e vite spezzate in pochi attimi.

"Il nostro impegno e quello dei volontari che ci aiuteranno è per sostenere fisicamente e psicologicamente i sopravvissuti e contribuire alla ricostruzione - ricorda frate Matteo Ghisini, presidente di ‘Missione per bene’ -. Grazie fin da ora a chi verrà al mercatino e a chi ci aiuterà".