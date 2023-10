‘La Spada nella Roccia’. Pomeriggio di musica a Palazzo Alidosi

Domenica alle 16.30 la Sala Magnus di Palazzo Alidosi si prepara ad ospitare un pomeriggio di musica in compagnia di un grande classico della letteratura di tutti i tempi. In scena, “La Spada nella Roccia”, su musiche di Benjamin Britten. Protagonista musicale dello spettacolo sarà l’Ensemble La Corelli, formato dalle prime parti dell’omonima orchestra nata a Ravenna e operativa da oltre 12 anni su tutto il territorio nazionale. Direttore ospite per l’occasione sarà Alessandro Ricchi. Il concerto è frutto della sinergia tra La Corelli, Ministero della Cultura e Regione. Biglietteria: posto unico € 2. Per prenotazioni: biglietteria@lacorelli.it