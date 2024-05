La squadra di Tassinari: "Partecipazione al centro. Siamo partiti dall’ascolto"

Sono stati presentati ieri sera, nella cornice di Piazza Borgo General Vitali a Mordano, i candidati consiglieri comunali della lista civica ‘Mordano Bubano - Un Comune Una Comunità’. Una realtà a trazione centrosinistra che sostiene il bis dell’attuale sindaco Nicola Tassinari. Sei uomini e sei donne, per un perfetto equilibrio di genere, con tre elementi in arrivo dal precedente corso amministrativo: il vicesindaco Luigi Gallignani (71 anni, ingegnere), l’assessora Elisa Conti (53 anni, imprenditrice) e Giuseppe Cassarino (56 anni, insegnante), attuale presidente del consiglio comunale. I volti nuovi sono quelli di Simona Bartoli (20 anni, studentessa), Emanuele Sabatani (29 anni, ingegnere), Maria-Cornelia Miron (36 anni, assistente familiare), Ilenia Pesci (38 anni, impiegata), Stefano Caselli (38 anni, ingegnere), Annalisa Mazzini (52 anni, fotografa), Christian Valtancoli (52 anni, commerciale), Carlo Ceroni (59 anni, agricoltore) e Nicoletta Sabbatani (63 anni, pensionata). "È la giusta rappresentanza dal punto di vista anagrafico e geografico – ha detto il candidato sindaco Nicola Tassinari –. Dopo un quinquennio al timone dell’amministrazione il nostro modo di agire è chiaro a tutti. Abbiamo puntato forte sul concetto di partecipazione per abbattere qualsiasi anacronistica barriera ideologica".

Spazio poi all’inaugurazione della sede elettorale e a due parole sul programma: "La volontà è quella di mettere i cittadini al centro di ogni ragionamento – ha aggiunto -. Siamo partiti da un’attenta fase di ascolto, con una vera apertura al contributo di tutti, per forgiare azioni mirate capaci di intercettare i bisogni emergenti della gente". Già, con un documento incentrato su due capitoli principali: il territorio e la comunità con i suoi servizi. "Abbiamo la fortuna di avere strutture importanti da mettere a regime e destinare alla comunità – sottolinea Tassinari -. Il percorso è partito già nello scorso mandato ma ora dobbiamo accelerare per rivitalizzare il centro storico e offrire nuove opportunità ai giovani e alle attività locali. Massima attenzione anche al mondo agricolo, all’ambiente e alla messa in sicurezza del Santerno, un patrimonio naturalistico da valorizzare, attraverso la sinergia con altri enti". Non solo. "Dall’ampliamento del centro giovanile Flood all’efficientamento di scuole, infrastrutture, impianti sportivi, edilizia popolare e servizi alla persona – ha concluso il candidato . Vogliamo alimentare un vero e proprio patto intergenerazionale per fare fare il salto di qualità che merita ad un territorio unico".

Mattia Grandi