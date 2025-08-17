Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaLa stagione è iniziata tardi: "A luglio tanto maltempo"
17 ago 2025
ALEKSANDRA ARANDELOVIC
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Imola
  3. Cronaca
  4. La stagione è iniziata tardi: "A luglio tanto maltempo"

La stagione è iniziata tardi: "A luglio tanto maltempo"

C’è chi non ha notato tutto questo aumento: è il caso di Cantagalli a Valsalva

I clienti de ’La Buca dei Pirati’, il chiosco affacciato sul Santerno a Valsalva: l’area offre anche un campeggio con 20 posti

I clienti de ’La Buca dei Pirati’, il chiosco affacciato sul Santerno a Valsalva: l’area offre anche un campeggio con 20 posti

Per approfondire:

"Quest’anno il maltempo non è stato clemente con noi, ma rimaniamo fiduciosi e ci rimbocchiamo le maniche per riprenderci nelle ultime settimane della stagione, a partire da questo weekend". A raccontare la situazione de ’La Buca dei Pirati’, il chiosco affacciato sul Santerno a Valsalva, è il titolare Mario Cantagalli. Quest’estate l’afflusso registrato è minore rispetto a quello degli scorsi anni, nonostante la crescente convenienza dello stare al fiume piuttosto che andare al mare o in piscina. "Giugno è partito a rilento – ha spiegato Cantagalli –, il caldo ha iniziato a farsi sentire solamente verso la metà del mese". Un inizio timido, seguito da una ripresa apparente. Anche il mese di luglio ha infatti riservato una spiacevole sorpresa per La Buca. "La maggior parte delle giornate di luglio ha piovuto o comunque il tempo era troppo freddo per fare il bagno – ha proseguito il titolare –, quindi potenziali clienti sono rimasti a casa. Noi abbiamo continuato ad organizzare eventi per tutta l’estate, ma il vero caldo è arrivato soltanto ad agosto". La stagione del chiosco è perciò partita in ritardo e adesso c’è la speranza di recuperare terreno nella seconda metà di questo mese. All’inizio di questa settimana c’erano già diverse prenotazioni e, in linea con l’esito degli anni precedenti, Cantagalli ha deciso di non organizzare eventi e concentrarsi sul servizio. L’intrattenimento si è concentrato invece su tutto nel weekend, sperando anche di invogliare più persone possibili a fermarsi più a lungo e usufruire dell’area campeggio, che può contenere una ventina di tende. Sabato sera a far ballare i clienti della Buca è stata la musica afro funk con dj, mentre oggi pomeriggio la festa è anni ’80 e ’90. "Rimaniamo fiduciosi – ha ribadito Cantagalli –, ma riusciremo a capire come è andato il weekend di Ferragosto solo la settimana prossima quando tireremo le somme".

Aleksandra Arandelovic

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

EstateMaltempo