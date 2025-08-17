La stagione è iniziata tardi: "A luglio tanto maltempo"

"Quest’anno il maltempo non è stato clemente con noi, ma rimaniamo fiduciosi e ci rimbocchiamo le maniche per riprenderci nelle ultime settimane della stagione, a partire da questo weekend". A raccontare la situazione de ’La Buca dei Pirati’, il chiosco affacciato sul Santerno a Valsalva, è il titolare Mario Cantagalli. Quest’estate l’afflusso registrato è minore rispetto a quello degli scorsi anni, nonostante la crescente convenienza dello stare al fiume piuttosto che andare al mare o in piscina. "Giugno è partito a rilento – ha spiegato Cantagalli –, il caldo ha iniziato a farsi sentire solamente verso la metà del mese". Un inizio timido, seguito da una ripresa apparente. Anche il mese di luglio ha infatti riservato una spiacevole sorpresa per La Buca. "La maggior parte delle giornate di luglio ha piovuto o comunque il tempo era troppo freddo per fare il bagno – ha proseguito il titolare –, quindi potenziali clienti sono rimasti a casa. Noi abbiamo continuato ad organizzare eventi per tutta l’estate, ma il vero caldo è arrivato soltanto ad agosto". La stagione del chiosco è perciò partita in ritardo e adesso c’è la speranza di recuperare terreno nella seconda metà di questo mese. All’inizio di questa settimana c’erano già diverse prenotazioni e, in linea con l’esito degli anni precedenti, Cantagalli ha deciso di non organizzare eventi e concentrarsi sul servizio. L’intrattenimento si è concentrato invece su tutto nel weekend, sperando anche di invogliare più persone possibili a fermarsi più a lungo e usufruire dell’area campeggio, che può contenere una ventina di tende. Sabato sera a far ballare i clienti della Buca è stata la musica afro funk con dj, mentre oggi pomeriggio la festa è anni ’80 e ’90. "Rimaniamo fiduciosi – ha ribadito Cantagalli –, ma riusciremo a capire come è andato il weekend di Ferragosto solo la settimana prossima quando tireremo le somme".

Aleksandra Arandelovic