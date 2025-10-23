La stagione musicale Erf. Il Cassero alza il sipario con ’Il Gatto e la Volpe’

Parte domani al Teatro Cassero l’edizione numero otto della stagione musicale ERF@CasseroMusica organizzata da Emilia Romagna Festival in collaborazione con il comune di Castel San Pietro Terme.

A bagnare l’esordio della stagione sarà un duo d’eccezione formato da Gabriele Mirabassi al clarinetto e Simone Zanchini alla fisarmonica che porteranno in scena sul palco del Cassero "Il Gatto e La Volpe", un concerto di musica da camera in cui, spiegano gli organizzatori, "la goliardia dei ritmi del Sud America e la profondità pulsante del vecchio swing si mescolano alle sonorità di un jazz odierno e moderno, alternando composizioni originali a celebri standard del repertorio latino-americano".

Anche per questa edizione di ERF@CasseroMusica verrà confermato il progetto educational "Musica a 1 Euro" che rappresenta un’importante opportunità formativa per gli studenti delle scuole di Imola, Faenza, Forlì e Castel San Pietro, e che consente appunto a tutti gli studenti fino a 19 anni di età di accedere agli spettacoli delle quattro stagioni concertistiche al costo simbolico di 1 euro.

Il progetto si arricchisce inoltre di incontri-concerto e prove aperte, durante i quali gli artisti delle stagioni dialogano con il giovane pubblico, in modo coinvolgente ed informale.

Questi momenti sono poi ulteriormente valorizzati anche dall’intervento di relatori con specifiche competenze musicali e didattiche, "con l’obiettivo di promuovere un ascolto consapevole e un coinvolgimento attivo nell’esperienza musicale".

Tornando allo spettacolo che domani sera alle 21 aprirà la stagione 2025-2026, "Il Gatto e La Volpe" s’ispira e prende il nome dal primo lavoro discografico del duo risalente al 2021. Lo spettacolo ricalcherà le orme proprio di quell’opera prima, portando sul palco del Cassero tanti spunti e colori musicali, con un dialogo continuo tra i due strumenti che porteranno il pubblico ad immergersi in atmosfere di sapore popolare ad altre colte. "La trasversalità musicale che contraddistingue entrambi i musicisti – due grandi virtuosi del proprio strumento, nonché protagonisti della scena musicale internazionale – permette loro di esprimersi con facilità da sempre sia nel mondo del jazz che in quello della musica classica", è il biglietto da visita con cui gli organizzatori sintetizzano questo spettacolo d’esordio della stagione.