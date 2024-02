La stagione parte a gonfie vele. Primavera con il teatro brillante sul palcoscenico del Comunale

E’ partita a gonfie vele la nuova stagione comica al teatro comunale di Mordano di via Sant’Eustachio. La programmazione, denominata ‘Teatro Club 2024 – 11° concorso Teatro Comico-Brillante’, vede schierata in prima linea organizzativa la compagnia ‘Teatro Stabile di Mordano’ con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il patrocinio dell’amministrazione guidata dal sindaco Nicola Tassinari.

Dopo i consensi raccolti nella tappa d’esordio con lo spettacolo ‘La stupidità dell’uomo comune’, il 10 febbraio alle 21 saliranno sul palco gli attori della compagnia ‘La Lampada’ di Milano con ‘Andy & Norman’ di Neil Simon per la regia di Christian Muggiana. Il 17, invece, ecco ‘Una dozzina in cantina’ insieme al sodalizio ‘Brillantina Teatro’ di San Giovanni in Persiceto diretto da Lorenzo Bonazzi. Una settimana più tardi riflettori puntati sulla ‘Compagnia delle Feste’ di Faenza con il suo ‘Appuntamento al Plaza’ griffato Tiziana Asirelli. Marzo si aprirà il 2 con lo spettacolo dal titolo ‘Adesso parliamo’ insieme alla ‘Compagnia Skené’ di Reggio Emilia per la regia della coppia composta da Marco Rovacchi e Davide Morelli.

Il 9 sarà la volta dei componenti del gruppo ‘Più o Meno’ di Bologna con ‘Tranquilla… ci penso io’ di e con Gian Piero Sterpi, Graziella Gandolfi e Alessia De Pasquale.

Grande attesa il 16 marzo alle 20.30 per la ‘Festa mondiale del teatro’ dove sono previste esibizioni ad ingresso gratuito e buffet.

Sabato 23 e domenica 24 spazio alla compagnia ‘Teatro Stabile di Mordano’, la vera padrona di casa, con la rappresentazione de ‘Il colpo della strega’ di John Graham diretta da Mauro Marani.

L’epilogo della stagione è previsto nel mese di aprile: il 6 infatti la compagnia ‘Degli Evasi’ di Castelnuovo Magra presenterà ‘Limone e Caffè’, poi il 13 e 14 ci sarà la chiusura col botto di un imperdibile ‘Ulisse chi?’ del regista Maurizio Boldrini. Biglietti in vendita presso il botteghino del teatro dalle ore 20 di ogni serata di recita.

Prevista la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento e prenotare i posti in sala (info@teatrostabiledimordano.it). Per giovani under 14, invece, l’ingresso sarà sempre gratuito.

Mattia Grandi