La storia del Salterio Ultima visita al Codice

Proseguono numerosi anche in marzo gli appuntamenti in Biblioteca e a Casa Piani tra presentazioni di romanzi, saggi, laboratori, e incontri. Per quanto riguarda la Bim, domani alle 11 visita guidata all’esposizione ‘Viaggi straordinari. Il Salterio inglese e altri tesori dai fondi storici e dagli archivi della Biblioteca’. Accompagnati dai curatori della mostra, che chiude domani (resterà aperta dalle 10 alle 13 con ingresso gratuito), è offerta al pubblico un’ultima occasione per conoscere il Salterio inglese e altri documenti conservati in Biblioteca che hanno viaggiato, anche per migliaia di chilometri, o che ci raccontano le storie di viaggiatori a Imola fra XVI e XVIII secolo. Cala così il sipario, dopo oltre tre mesi, sull’esposizione che ha visto come protagonista il codice miniato più antico conservato nella Biblioteca comunale di Imola e uno dei manoscritti anglosassoni più importanti di inizio ’200, oggetto di un importante intervento di restauro sostenuto dalla Regione nel 2022. I numerosi visitatori hanno apprezzato l’allestimento che valorizza, oltre al Salterio, la documentazione libraria e archivistica esposta, e hanno partecipato alle visite guidate e agli interessanti incontri del calendario organizzato in parallelo all’esposizione, tenuti da Fabrizio Lollini, Fiammetta Sabba e Luca Barra, docenti dell’Università di Bologna. L’esposizione permette di vedere anche altri documenti antichi, conservati nei depositi della Biblioteca, che hanno viaggiato, anche per migliaia di chilometri, o che ci raccontano di viaggiatori di passaggio a Imola fra XVI e XVIII secolo. Straordinarie e a volte misteriose sono le vicende che hanno portato a Imola queste opere. Per informazioni e prenotazioni: 0542 602619 e 602655.