La storia dell’antica farmacia

L’antica farmacia della Congregazione dell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta di Imola risale alla seconda metà del ‘700. L’attività con buona probabilità passò dal portico del ‘Pavaglione’ in Piazza Matteotti, a due botteghe situate sotto il portico dei Maccolini (poi Masolini). Lʼedificio dove è ospitata la Farmacia dellʼOspedale si affaccia sulla via Emilia; le fonti più antiche citano la costruzione già a partire dal 1442, ma è un documento del 1448 che ne dichiara la proprietà dell’Ospedale di Santa Maria della Scaletta. Nell’edificio trovavano posto quattro botteghe con rispettivi granai e portico antistante a quattro arcate. Dal 1629 la gestione di due delle quattro botteghe, passò alla famiglia degli speziali Maccolini che legheranno il loro nome al porticato, da allora definito, appunto ’portico dei Maccolini’. Fino alla seconda metà del Settecento l’edificio rimase inalterato, sino a quando, nel 1766, l’Ospedale della Scaletta decise di collocarvi una propria spezieria. Lavori di adeguamento strutturale dell’immobile vennero realizzati più tardi, tra il 1785 e il 1788. La trasformazione del fronte dell’edificio, fu eseguita tra il 1927 e il 1932 su progetto di Gualtiero Pontoni: lo stile rinascimentale della facciata venne trasformato secondo il gusto eclettico di quegli anni. L’edificio, nonostante i ripetuti interventi di restauro, è rimasto in gran parte intatto nelle suppellettili e nelle decorazioni, restituendo al visitatore l’immagine affascinante di una farmacia settecentesca. Conserva 457 vasi d’epoca in maiolica, di fabbrica imolese, recanti nel cartiglio il nome del medicamento, disposti nei mobili di legno intagliato opera dell’ebanista imolese Giuseppe Magistretti. La volta decorata è opera dei pittori locali Angelo Gottarelli e Alessandro della Nave, entrambi collaboratori dell’architetto Cosimo Morelli, che tanta importanza ebbero nell’abbellimento dei palazzi cittadini nella seconda metà del ‘700. I decori celebrano le virtù della Medicina e la forza rigenerante della Natura.

