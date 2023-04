La storia dell’olio extravergine

In attesa del weekend di Very Slow Outdoor Tours, con food, escursioni, fiere e mostre, convegni, musica, che animerà Castel San Pietro nel weekend, arrivano due interessanti anteprime. Il primo appuntamento sarà l’incontro dal titolo “Olio extravergine d’oliva: storia, racconti e biodiversità” in programma oggi alle 20.30 nella sala espositiva di via Matteotti 79, con Mirco Paltrinieri, sommelier dell’olio della Fondazione Italiana Sommelier, a cura di della Pro Loco di Castel San Pietro. Per partecipare, si può prenotare nel sito della Pro Loco: www.prolococastelsanpietroterme.it oppure alla mail [email protected] o al telefono 051 6951379. Domani alle 17, nella stessa sala espositiva di via Matteotti 79, si inaugurerà la mostra “Primavera”, sculture e quadri dedicati alla primavera, a cura dell’Associazione Francesco Francia 1894 di Bologna. La mostra rimarrà aperta a ingresso libero tutti i giorni dalle 15 alle 18 fino al 20 aprile, escluso lunedì 17. L’associazione bolognese, che ha già organizzato a Castel San Pietro un’apprezzata mostra nello scorso periodo natalizio, annovera nel corso dei suoi 129 anni di storia nomi prestigiosi del mondo dell’arte bolognese e anche letterati. Oggi ha circa 160 soci, fra artisti (una settantina) e amatori d’arte, in più collaborano con l’associazione studenti del Liceo Artistico Arcangeli e del Liceo Galvani di Bologna.