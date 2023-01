La storia di Enrica Calabresi in un video

Michelle Lamieri, ex sindaca delle Ragazze e dei Ragazzi del Comune di Castel San Pietro, attualmente socia dell’associazione Terra Storia Memoria e membro della Commissione giovani, racconta la storia di Enrica Calabresi, zoologa e docente italiana di Entomologia agraria, di origine ebraica (1891-1944), in un video da lei stessa realizzato in occasione del Giorno della Memoria 2023 e pubblicato nel canale YouTube del Comune https:www.youtube.comusercomunecspt (dove l’Amministrazione comunale mette a disposizione anche altri sei video nella playlist ‘Giornata della Memoria’: https:www.youtube.complaylist?list=PL4CJAnT_rN1bqCwVFCffaCJ31AqPppKj- ).

"Enrica Calabresi è stata vittima dell’odio razziale e dei retaggi culturali – commenta Michelle nel finale del video –, una donna libera e coraggiosa che sarà per sempre un’ispirazione per le nuove generazioni". Accompagnano la narrazione, foto d’epoca di Enrica Calabresi e alcuni scatti dell’edizione scorsa della cerimonia ‘Un fiore per Enrica’ che si tiene ogni anno il 27 gennaio a Castel San Pietro.

Anche quest’anno l’appuntamento con ‘Un Fiore per Enrica’ in programma venerdì alle 10, si terrà nell’area vicino alla chiesetta di via Scania 350. L’iniziativa, rivolta a tutta la cittadinanza e alle scuole, è a cura dell’associazione culturale Terra Storia Memoria in collaborazione con Comune, Anpi Castel San Pietro e Aned Bologna.

In questi giorni l’Amministrazione comunale celebra la Giornata della Memoria attraverso le iniziative proposte da associazioni, mondo della scuola e altre realtà del territorio. Sabato 28 al Cassero Teatro Comunale andrà in scena Matteo Belli in ‘Marzabotto’, spettacolo di Carlo Lucarelli e Matteo Belli, con musiche di Paolo Vivaldi, all’interno della stagione teatrale 2022-23 curata dalla Bottega del Buonumore. Una delle più terribili stragi della seconda guerra mondiale e dell’intero Novecento. poi. Prenotazioni: dalle 17 alle 19 tel. 0542 43273 oppure cell. 353 4045498 o via mail a: [email protected]

L’Istituto d’Istruzione superiore Bartolomeo Scappi di Castel San Pietro a sua volta affronta l’argomento con la proiezione di quattro film che raccontano la ‘soluzione finale’ da diversi punti di vista: altri due appuntamenti domani e venerdì 27, dalle 14,30 alle 16,30. Per prenotazioni telefonare al numero 051 948181 – ufficio laboratorio informatica.

Come ogni anno, in occasione del Giorno della Memoria, le Biblioteche comunali predispongono infine tavoli tematici sull’argomento, a disposizione del pubblico.