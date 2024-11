La storia di quattro amici nel romanzo ’Delta’

Fabrizio Romagnoli, ex presidente della Proloco, ha presentato il suo primo romanzo Delta, edito da Temposospeso, insieme a Beatrice Poli, sindaca di Casalfiumanese, nella sala civica di Sassoleone. "Alcuni protagonisti di questa storia trovano importante continuare a vivere in posti proprio come Sassoleone – sottolinea Romagnoli, 51 anni – dove la vita scorre più lenta, ma i rapporti sono più intensi e si è circondati da una natura meravigliosa. Lottare contro l’abbandono di queste piccole comunità dell’Appennino è la loro forma di resistenza alle derive più nocive dei nostri tempi e del nostro mondo".

m. a.