La storia e la bellezza dei gessi di Tossignano

Dopo la riuscita presentazione di dicembre, il volume ‘I Gessi di Tossignano’ continua a macinare consensi anche nelle consultazioni sul web. L’opera, curata da Piero Lucci e Stefano Piastra, fa parte della collana di 5 saggi ‘Studio multidisciplinare di un’area carsica nella Vena del Gesso Romagnola’. Una fatica editoriale realizzata con il contributo dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, della Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia Romagna e dello stesso ente di viale Aldo Moro attraverso il suo Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli.

Si è completato così un progetto più che decennale forgiato per documentare a fondo la Vena del Gesso romagnola ed il suo ricco patrimonio minerario. Un percorso scientifico e umano che ha coinvolto, in modo gratuito, università, soprintendenze, speleologi e ricercatori. Le pagine del libro toccano da vicino il noto affioramento selenitico tossignanese ma si allargano pure a quei gessi posti tra il Rio Sassatello, il torrente Sellustra e la sinistra idrografica del Santerno. Senza dimenticare gli ammassi compresi tra Tossignano e il Senio. Un’area piuttosto estesa che, pur insistendo per larga parte sotto l’egida del municipio di Borgo Tossignano, abbraccia anche la località casalese di Sassatello e alcune porzioni dei confini di Fontanelice. Un colpo d’occhio variegato con l’alternanza di fasce ad alto tasso di naturalità e tratti più antropizzati. Valori ambientali e culturali che si intersecano per caratterizzare il corso della storia. Anche sotto il profilo economico e sociale. Pensiamo alla genesi e all’evoluzione del centro urbano della frazione di Tossignano legata a doppia mandata al substrato gessoso. Un’istantanea su tutte: l’attività estrattiva che ha segnato a lungo paesaggio e ritmi di vita.

All’opera è allegato un dvd con lo scopo di raccogliere una serie di contenuti multimediali connessi ai temi della monografia: filmati, interviste e dati di grandi dimensioni. I contenuti del libro sono disponibili anche sul portale della Vena del Gesso (www.venadelgesso.it). Sullo sfondo, poi, c’è sempre la candidatura del sito a Patrimonio dell’Umanità targato Unesco. Nelle scorse settimane, infatti, si è conclusa la prima fase di valutazione internazionale della pratica con la presenza in loco della commissaria Gordana Beltram. La candidatura va approvata dal Segretariato della Convenzione Unesco. L’iter, partito nel gennaio del 2022 con l’ufficialità della scelta italiana per accedere alla lista del patrimonio mondiale, si concluderà nell’estate del 2023 con l’atteso pronunciamento definitivo.