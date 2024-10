La storia in mostra nel Paddock. Esposte le meraviglie Ferrari. Domani parata e gran finale

La storia in mostra. Il meglio della produzione del Cavallino rampante in uno scenario elegante e moderno, allestito per l’occasione nella pancia dell’Autodromo. Come già accaduto nel 2022, è l’area espositiva nel paddock del circuito uno dei pezzi forti delle Finali Mondiali Ferrari. Possono entrare solo clienti e addetti ai lavori, che una volta varcata la soglia della struttura temporanea (tutta al coperto e chiamata oggi a resistere alle forti piogge previste) restano a bocca spalancata. Per costruirla ci sono volute settimane di lavoro: è una grande vetrina di lusso, preceduta non a caso dal negozio Ferrari, nella quale spiccano le vetture di Maranello che hanno scritto pagine importanti nell’epopea delle competizioni automobilistiche.

Dalla più vecchia, una 166 MM del 1948, alla 296 Challenge che ha debuttato nel monomarca nord americano ed europeo nel 2024. In mezzo, tante vetture-simbolo come la Ferrari 330 P4 capace di vincere la 24 Ore di Daytona nel 1967 nel famoso in arrivo in parata con tre auto del Cavallino rampante ai primi tre posti. E a proposito della corsa che si disputa in Florida, a farle compagnia c’è anche la 296 GT3 che ha trionfato nel gennaio scorso nella 62ª edizione di Daytona.

Tante anche le monoposto. Ecco la 312B3 detta ‘Spazzaneve’, ricordata per aver introdotto i concetti per lo sviluppo della serie 312 T che ha riportato la Ferrari ai vertici della Formula 1 negli anni ‘70. Ma la vera chicca è la parte riservata alla 24 Ore di Le Mans, la gara endurance più antica e blasonata al mondo, per celebrare le due 499P che si sono imposte nelle più recenti edizioni: la Hypercar numero 50, vincitrice nel giugno del 2024, e la 51, trionfatrice l’anno precedente nell’edizione del Centenario sul Circuit de la Sarthe. In un altro punto del parterre, spazio anche per la 250 GTO considerata tra le Ferrari da corsa di maggior successo. Una volta lasciato lo spazio espositivo, si accede nella grande area destinata al ristorante, dove gustando i migliori prodotti culinari made in Italy si può seguire la pista in diretta sul maxi-schermo.

Da oggi l’ingresso (accesso solo in tribuna) è a pagamento. Biglietti in vendita online su Ticketone o ai botteghini dell’Autodromo. Si può acquistare un tagliando per le singole giornate (13,50 euro oggi e 21,50 euro domani più commissioni) o un mini abbonamento per due giorni (28,50 euro). Aperte tribune centrali, Tosa, Acque minerali e Rivazza 1. Ingresso gratuito fino ai 12 anni compiuti. Per i residenti nei 23 comuni del Con.Ami è previsto un abbonamento due giorni ridotto (15 euro) acquistabile solo in Autodromo.

Domani (meteo permettendo) sarà la volta dalla grande parata aperta dalle tre Ferrari 499P impegnate nel mondiale Wec che da piazza Gramsci arriverà alle 12.45 sul rettilineo principale del circuito per l’atteso show finale. Il momento clou alle 14 con l’esecuzione dell’inno nazionale e un suggestivo spettacolo aereo.