"La storica bacheca dell’Avanti deve tornare al suo posto"

Risistemare la storica bacheca de ‘L’Avanti!’ sul muro dell’ex bar Bacchilega, sotto il portico che si affaccia sulla via Emilia, dove è rimasta fino a qualche mese fa dopo una permanenza lunga decenni. A chiederlo è l’associazione ‘Socialisti in movimento’, che da tempo ne ha segnalato al Comune l’avvenuta rimozione.

Quella bacheca nel cuore del centro storico "è un simbolo che appartiene alla città per la storia del settimanale (poi quotidiano) fondato proprio a Imola il 30 aprile 1881 da Andrea Costa – ricostruiscono dall’associazione –. Abbiamo chiesto l’immediata reinstallazione e abbiamo fatto appello al Comune che si faccia carico di ristrutturarla e ripristinarne l’antico logo, nonché valorizzarla come bene storico e culturale".

Nelle parole dei ‘Socialisti in movimento’, quell’angolo della città tra piazza Matteotti e la via Emilia, proprio sotto l’Orologio, "rappresenta la storia della nostra città. E va salvaguardato con rispetto e amore – spiegano sempre dall’associazione – perché se questa città è quella che è, oggi, è grazie alla sua storia".

La bacheca in questione, "è il simbolo della vita politica e sociale di inizio ‘900 ed è passata indenne dal ventennio fascista – aggiungono i ‘Socialisti in movimento’ –. Non vorremmo vederla oscurata da questa amministrazione".

In questa ottica, i vertici dell’associazione fanno sapere che provvederanno nella giornata di domani a "sporgere denuncia formale" per la "scomparsa" della bacheca, ad avviare i "relativi accessi agli atti documentali in Municipio" e a inoltrare la segnalazione alla Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna.

La vicenda sembra ricalcare, almeno in parte, quando accaduto di recente dal lato opposto di piazza Matteotti. In quel caso, a essere eliminate dal cuore del centro storico furono le ‘Arche della cultura’, vale a dire le storiche bancarelle per la vendita di libri che si trovavano sotto al portico di fronte a palazzo Sersanti. Anche in quella circostanza, la cancellazione di un simbolo caro a tanti imolesi aveva provocato diverse proteste sui social.