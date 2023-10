La ’Stravallata’ a Casalfiumanese per la Casa della Salute: Iscrizioni Aperte

C’è una data per la quinta ‘Stravallata’ e le iscrizioni sono già aperte. La camminata per la salute organizzata dalla Pro Loco di Casalfiumanese, che vanta ottimi riscontri in termini di partecipanti ed è patrocinata da Ausl Imola e dai quattro municipi della collina, è in programma il prossimo 29 ottobre. Ritrovo alle ore 8 al gazebo di Parco Manusardi, polmone verde del capoluogo casalese, e partenza mezz’ora più tardi per un tragitto di ben 10 chilometri. Il lungo serpentone di gente imboccherà via Croara per poi dirigersi verso Ca’ Sabbioni e giungere all’incrocio della strada Baladelli. Da qui, rotta su Ca’ Vanedola poi la Torre, le vie Riviera e Casalino per fare ritorno nel cuore del centro storico dell’abitato. Una camminata, come sempre, a offerta libera con ricavato devoluto all’Ausl Imola per l’acquisto di attrezzature mediche per la Casa della Salute della Vallata che ha sede a Borgo Tossignano. Un impegno solidale che continua. La scorsa edizione, infatti, ha portato in dote al presidio medico di montagna un nuovo spirometro portatile (costo 2mila euro). Ma sono tantissime le donazioni che in questi anni, grazie alla generosità degli iscritti alla Stravallata, hanno contribuito a raggiungere risultati insperati. In caso di pioggia l’appuntamento slitterà alla domenica successiva, 5 novembre.

m.g.