La Superbike per gli alluvionati Caschi, guanti e carene all’asta

Dopo il Circus della Formula 1, anche la grande famiglia della Superbike si mobilita per gli alluvionati. Squadre e piloti del Mondiale riservato alle moto derivate di serie, che farà tappa in città dal 14 al 16 luglio, hanno infatti donato una serie di articoli firmati destinati a catturare l’interesse di fan e i collezionisti.

L’asta, nata appunto per raccogliere fondi per le comunità vittime della devastazione causata dal maltempo che ha colpito la Romagna a maggio, è già online sul sito Internet Charitystars.com. Andrà avanti fino a sabato 15 luglio, in coincidenza con la partenza di gara 1 del weekend imolese della Superbike, sulla scorta di quella organizzata di recente anche per la gara di Misano.

Tra gli oggetti da collezione in offerta c’è un casco autografato dal campione del mondo 2021, Toprak Razgatlioglu, e un altro firmato anche dagli altri protagonisti della Superbike. E poi ancora carene delle Ducati Panigale V4 R guidate da Danilo Petrucci e Axel Bassani, oltre a tanti altri oggetti imperdibili. Gli appassionati del Mondiale Superbike sono invitati a fare le loro offerte su Charitystars.com, con tutto il ricavato dell’asta che sarà destinato al fondo istituito dall’Agenzia per la protezione civile della Regione Emilia-Romagna. Per quanto riguarda invece la gara, è possibile acquistare i biglietti sul portale online nei centri autorizzati. Ticketone Sempre attiva una promozione online speciale per i residenti dell’Emilia-Romagna che consente di acquistare i tagliandi a prezzi super scontati (a partire da 30 euro per il biglietto giornaliero di sabato o domenica e 35 euro per l’abbonamento tre giorni).

Per gli appassionati dell’ultima ora, infine sarà possibile acquistare i biglietti per il round cittadino della Sbk anche in loco, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica alla biglietteria di via Pirandello. Al museo Checco Costa sarà invece possibile acquistare il supplemento paddock, per chi è già possessore di un tagliando di ingresso.