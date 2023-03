La tamerici salveranno la montagna

Torna ‘Salviamo la montagna’, iniziativa che vuole tutelare il territorio arginando le frane e aumentando la superficie boscosa. Anche quest’anno, per il 18° consecutivo, associazioni venatorie, Ekoclub, Asd Cinghialai di Osteria Grande e la squadra Cinghialai del Bar Corona organizzano una doppia giornata in collina. Oggi ritrovo alle 7 al campo di addestramento dei cani Valquaderna, sopra Palesio, in via San Giorgio, per potare le tamerici e preparare le talee. Alle 12 il pranzo offerto ai volontari. Il 5 aprile piantumazione delle talee: ritrovo alla bocciofila di Osteria Grande alle 8.30, con la partecipazione dei bambini delle Pizzigotti. Alle 11 rientro alla Bocciofila con panini gratis per tutti. Alle due giornate possono partecipare tutti (334 3377224 Brusa, 338 3124336 Dall’Olio, 347 7828653 Baccianti, e 338 8522410 Nanetti).