La telemedicina avanza. Dal cardiogramma all’holter pressorio. Nuovi servizi in farmacia

Da lunedì entra in vigore nelle farmacie del circondario un nuovo servizio. Il progetto sperimentale permetterà ai cittadini di usufruire di tre importanti prestazioni sanitarie direttamente dalla propria farmacia di fiducia. All’interessato, in possesso di una ricetta dematerializzata, sarà sufficiente recarsi sul luogo per effettuare elettrocardiogramma (Ecg, anche per idoneità sportiva), elettrocardiogramma dinamico (holter cardiaco) o monitoraggio continuo della pressione arteriosa. "E’ un primo passo di tanti da fare ancora insieme – sottolinea Mauro Mazzolani, responsabile dell’area farmaceutica territoriale dell’Ausl di Imola –, la telemedicina vuole garantire equità nell’accesso alle cure".

L’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di agevolare i cittadini in difficoltà, accorciando le lunghe liste d’attesa. Per il momento a partecipare saranno 17 farmacie su un totale di 39, di cui 10 urbane e 7 rurali. In tutte sarà possibile effettuare l’holter cardiaco e pressorio, mentre solo in quelle rurali l’Ecg. Questo proprio per favorire chi si trova più lontano dalle tradizionali strutture sanitarie. Le farmacie hanno aderito al programma su base volontaria, non si esclude che altre si aggiungano in futuro andando a coprire la maggior parte del territorio.

Tra le partecipanti, 10 appartengono al comune di Imola (Bartolotti, Corvino, Della Stazione, Dott.ssa Masci, S. Spirito, San Prospero, Zolino, Del Nazareno a Sesto Imolese, Del Santerno a Ponticelli e Mongardi a Sasso Morelli). Le restanti 7, sono sparse tra Castel San Pietro (Del Borgo e Sarti), Castel Guelfo (Alle Scuole), Dozza (Di Toscanella), Fontanelice (Magnani), Medicina (Medicina) e Mordano (Calcatelli). Le aree dove si effettueranno le prestazioni sono state ispezionate e valutate positivamente. "Ci saranno spazi dedicati ai servizi nel rispetto della privacy del paziente – evidenzia Alessandro Magnani, vicepresidente e rappresentante rurale di Federfarma di Bologna, oltre che proprietario dell’omonima farmacia –, seguire protocolli rapidi e razionali è fondamentale".

Il personale che si occuperà dell’assistenza è altamente qualificato. Come conferma Roberto Rava, presidente di Sfera (società che gestisce una rete di farmacie pubbliche), parlando della professione del farmacista. "Prima era legato al farmaco – spiega –, ora è diventato un punto di riferimento di prima istanza".

Generalmente, in un massimo di 48 ore, sarà già possibile ritirare il referto cartaceo. Si aspira anche alla pubblicazione sul fascicolo sanitario online in futuro e all’eventualità di abilitare il farmacista alla prescrizione della ricetta. Questo, qualora dovesse notare anomalie durante le analisi, contatterà in pochi minuti il personale medico per visite d’urgenza. Per quanto riguarda il pagamento del ticket, il prezzo rimarrà invariato così come l’esenzione per alcuni soggetti. "Speriamo che il progetto diventi al più presto uno standard per tutto il territorio", conclude il vicepresidente urbano di Federfarma Massimiliano Fracassi.