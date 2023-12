La telenovela dell’ascensore: "Meglio un progetto fai-da-te"

Finisce ancora al centro della polemica il progetto per l’ascensore che collegherà il parcheggio più ampio della città, quello dell’ospedale di viale Oriani, con il centro storico, superando l’attuale dislivello. Il già nutrito copione che vede al centro un’opera che ha da sempre diviso anche il consiglio comunale (e che più di una spaccatura creò in maggioranza, sia nel passato remoto che in quello prossimo), si arricchisce di un nuovo capitolo firmato dal Movimento Popolare per Castello e appoggiato dai consiglieri del Gruppo Misto Davide Mazzoni e Elena Roncassaglia, quest’ultima parte di Fratelli d’Italia ma solidale con questa ‘battaglia’.

"Dopo il defilarsi di Area Blu dal progetto e dalla realizzazione dell’ascensore, l’opera prosegue il suo percorso gestita direttamente dagli uffici comunali", premette il Movimento affondando però subito dopo il colpo sul nodo cruciale. "Peccato che il primo passo di questo nuovo percorso sia la ricerca di un progettista esterno al Comune, con relativo bando e relativi costi che, ormai si sa, potrebbero anche essere superiori al previsto, come annunciato dallo stesso sindaco Tinti recentemente". Da qui, i quesiti che il Movimento pone e che sono al centro di un’interpellanza da portare nell’aula del consiglio comunale.

"Posta la nostra confermata contrarietà all’opera, ci domandiamo, come ormai tanti cittadini si domandano, perché esternalizzare per l’ennesima volta una progettazione che potrebbe essere gestita dall’ufficio tecnico in economia, come era di prassi in passato per le opere pubbliche?". E ancora. "L’ufficio tecnico e i suoi dipendenti non sarebbero in grado di progettare un ascensore, o altre opere pubbliche in genere, facendo risparmiare ai contribuenti denaro pubblico?". Chiude, il Movimento, augurandosi che "almeno questa volta da parte della Giunta arrivi una risposta non evasiva e credibile soprattutto per quei cittadini che, come noi, non condividono questa prassi di esternalizzazione continua che porta inevitabilmente a un aumento delle spese coperte poi con soldi dei cittadini stessi".

Claudio Bolognesi