La testimonianza choc "Io, picchiato dal branco solo per aver chiesto un po’ di silenzio"

La scarica di botte parte in un attimo, "dopo che ho allungato la mano per abbassare il telefono con cui mi stavano filmando". Mario (nome di fantasia), racconta il precipitare di una serata choc in zona Montericco. Il referto del pronto soccorso, allegato alla denuncia presentata ai carabinieri di Imola, dirà "dieci giorni di prognosi" e diversi traumi a varie parti del corpo per il residente della Pedagna. Una discussione partita dopo che l’uomo aveva intimato a un "folto gruppo di ragazzini" di fare più piano. "Da tempo, con una particolare impennata estiva – racconta –, gruppi di giovani si radunano nel quartiere, con caos fino a tarda notte, tra urla e musica ad alto volume".

Sono le 23 del 20 di giugno, clima afoso, Mario racconta di essere uscito di casa per via del troppo frastuono: "Gli ho detto, basta, smettetela che qui c’è gente che vuole dormire e li ho seguiti per un po’". A quel punto, i ragazzini, secondo il residente tutti molto giovani, sono tornati indietro: "Uno di loro mi ha accusato di avergli rotto il monopattino – prosegue –, ma ovviamente non era vero".

Inizia una animata discussione, tanto che, attirata dal caos, scende a piano terra anche la moglie dell’uomo. Poi "uno di loro mi ha puntato il telefono in faccia, cominciando a filmarmi – spiega il residente –. Ho allungato la mano per farglielo abbassare, e da quel momento è partita una scarica di botte nei miei confronti, schiaffi e calci dei quali porto ancora i segni sulle spalle, su schiena, orecchio e fronte. Non so quanti fossero esattamente, mia moglie mi ha visto accerchiato da 6-7 persone".

Secondo quanto racconta l’uomo, uno dei ragazzi avrebbe anche provato a giustificarsi , dicendo "che io – prosegue Mario – avevo provato a sferrare loro un pugno". Il residente, a quel punto, si fa medicare al pronto soccorso, dove la prognosi per gli ematomi sarà di una decina di giorni. Il fatto, viene poi denunciato alla compagnia carabinieri di Imola. Attualmente, gli uomini del maggiore Andrea Oxilia solo al lavoro per ricostruire l’effettiva dinamica dei fatti.

