La Tozzona si allarga Il 6 settembre l’incontro tra Comune e residenti

di Enrico Agnessi

C’è una data per l’incontro pubblico, annunciato nei giorni scorsi dal sindaco Marco Panieri, nel quale verrà illustrato il progetto di ampliamento degli spazi sportivi della Tozzona. Il giorno da segnare in agenda è mercoledì 6 settembre. In quell’occasione, con inizio alle 20.30, il centro sociale ospiterà infatti un’iniziativa simile a quella in cui a febbraio 2022 venne affrontato il tema della realizzazione (poi accantonata dal Comune) della nuova isola ecologica.

Oggi come allora, in campo c’è il comitato Agorà Montericco. Dopo essersi schierato contro l’arrivo di un impianto destinato alla raccolta differenziata dei rifiuti, il gruppo formato da residenti del quartiere Pedagna ha già bocciato anche l’idea di costruire una tensostruttura per il calcetto e un campo da padel. Così hanno fatto pure le forze politiche di opposizione, nonché gli autori dello striscione comparso nei giorni scorsi in zona con scritto "Il parco dei ragazzi non si tocca".

Convinta della necessità di andare avanti con il progetto è invece la Giunta. In una recente delibera, il sindaco Panieri e la sua squadra hanno infatti rivendicato la "valorizzazione del patrimonio sportivo cittadino" nell’ottica di "accompagnare la crescita delle realtà sportive locali in spazi idonei realizzati anche in un’ottica futura".

Nell’intervista di Ferragosto con il Carlino, il primo cittadino ha inoltre ribadito come il progetto sia partito dalla stessa Tozzona e dalle società sportive che gravitano attorno al centro sociale. Un piano che, per dirla con il sindaco Panieri, "mette al centro tre bisogni del quartiere: un campo da padel, un altro da calcio con un piccolo parcheggio collegato e un ulteriore spazio per il basket del quale si potrà usufruire in maniera libera al pari delle attuali porte da calcio che verranno spostate".

L’iter è partito a fine maggio, quando La Tozzona ha chiesto l’aumento della superficie concessa per la realizzazione di nuove strutture sportive. Il 13 luglio lo stesso centro sociale si è impegnato a costruire un parcheggio contestualmente alla realizzazione del campo di calcetto coperto. Il Comune, attraverso la delibera di Giunta già citata, ha ribadito come nell’area verde in cui è previsto il riposizionamento delle porte di calcio attualmente esistenti (non oggetto della convenzione) è "salvaguardato ogni futuro ampliamento" del vicino plesso scolastico.

Le obiezioni però sono ormai note. "La Giunta erode ulteriormente, cementificandoli, spazi verdi liberi e gratuiti destinati all’aggregazione spontanea di bambini, giovani e famiglie che saranno costretti a pagare un’associazione sportiva per poter continuare a fruire dello stesso posto, oggi libero e gratuito – protestano dal comitato Agorà Montericco –. L’unico patrimonio tutelato è quello del centro sociale e di qualche club calcistico. L’Amministrazione comunale si è sempre dichiarata attenta alle problematiche ambientali, peccato però che le tensostrutture siano per loro natura estremamente energivore".