La Tozzona si amplia. Ecco il campo da basket . Nuovo dehor per il bar

Pietra tombale sulla tensostruttura per il calcio a 5, disco verde al nuovo campo da basket e alla sistemazione dell’ex spogliatoio. Infine, via libera alla costruzione di un nuovo dehors a servizio dell’attuale bar. Cambia pelle il progetto di ampliamento delle aree gestite dal centro sociale La Tozzona.

Dopo le proteste di un paio di anni fa, che non impedirono la nascita dei due nuovi campi da padel ma quantomeno rallentarono la costruzione dell’altro spazio destinato al pallone, i vertici del centro sociale hanno infatti rimodulato il piano. E la Giunta lo ha approvato, recependo le modifiche richieste.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la realizzazione della nuova tensostruttura per il calcio a 5 nel campo libero esistente, nei documenti usciti dal Municipio si parla di "ritiro della proposta da parte del soggetto esterno al centro sociale" che l’aveva avanzata, vale a dire la Dozzese Futsal. Una presa d’atto che chiude definitivamente l’ipotesi di uno spazio coperto in quell’area, destinando le risorse verso interventi più leggeri ma di maggiore fruibilità pubblica.

Venendo al campo per il basket, non si tratterà di uno spazio ridotto, come previsto in origine. L’impianto, realizzato "a cura e spese" del centro sociale, avrà infatti "dimensioni regolari". E sarà "a disposizione di tutta la cittadinanza". L’obiettivo dichiarato è quello di offrire un’area aperta, libera e inclusiva, in linea con la vocazione sociale della struttura di via Punta.

Dal Comune è arrivato anche l’atteso nulla osta alla sistemazione, finanziata sempre dal centro sociale, dell’ex spogliatoio da calcio "entro i termini della nuova convenzione".

Infine, la novità del progetto di ampliamento rivisitato: l’allestimento, pure questo a cura della Tozzona, di un nuovo dehors a servizio del bar.

"La rimodulazione proposta si può considerare equivalente alla precedente nel rispetto degli obiettivi dell’amministrazione comunale e migliora la proposta di strutture per promuovere la pratica sportiva libera, facilitando l’accesso di tutti i cittadini", è il commento della Giunta.

Da piazza Matteotti fanno anche sapere di aver già verificato con Area Blu e i competenti servizi comunali la possibilità di procedere agli adeguamenti proposti, "considerato il tempo necessario all’ammortamento degli investimenti interamente finanziati dal centro sociale", per il quale si profila un prolungamento dei termini di concessione degli spazi di proprietà comunale.

Si chiude così, almeno per il momento, una vicenda che ha animato a lungo il dibattito pubblico cittadino. Un paio d’anni fa, di questi tempi, nell’area verde della Tozzona andava infatti in scena un partecipato sit-in al culmine di una protesta durante la quale furono raccolte 700 firme per dire ‘no’ alla costruzione dei nuovi campi sportivi.

Alla fine dello scorso anno, fu il sindaco Marco Panieri ad annunciare lo stop alla realizzazione dello spazio coperto per il calcio a 5 perché "l’investimento della società sportiva tardava ad arrivare". Un impianto coperto nascerà invece, qualche chilometro più a Sud, a Ponticelli. Si tratta di un progetto da 550mila euro, di cui 400mila in arrivo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, nato in risposta alle esigenze della scuola della frazione, i cui alunni oggi devono accontentarsi di uno stanzone anziché poter contare su una vera palestra.