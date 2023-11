La tragedia dei femminicidi. Musica, poesie e incontri per dire basta alla violenza

Dopo Borgo Tossignano anche Dozza e Castel Guelfo hanno annunciato le rispettive programmazioni per la Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne.

Nel paese dei muri dipinti spazio allo spettacolo ‘Voci di donne e di uomini per abbattere i muri del silenzio’ in agenda domenica alle 17 nella cornice del teatro comunale di via XX Settembre.

L’iniziativa, promossa dal municipio in collaborazione con ‘La Bottega del Buonumore’, porterà sul palco il collettivo artistico ‘Are You Reading?’ per affrontare con poesie, musica e testimonianze il delicato tema della violenza contro le donne. Un argomento, purtroppo, di strettissima attualità dopo la morte di Giulia Cecchettin che ha aggiunto un altro nome al lungo e triste elenco delle vittime per femminicidio.

Ma l’iniziativa vuole essere anche una parentesi di coraggio e di speranza per raccontare storie di ripartenza dopo l’incubo. L’ingresso è a offerta libera con l’intero ricavato, così come il compenso degli artisti, che sarà devoluto a sostegno delle iniziative della Fondazione Donati Zucchi di Medicina.

E mentre le volontarie iscritte nell’albo comunale hanno riverniciato le Panchine Rosse dozzesi, nella biblioteca di Toscanella è pronta una speciale bibliografia con proposte di libri tematici.

Tanti gli appuntamenti previsti anche a Castel Guelfo per condividere e mantenere accesa l’attenzione su questa gravissima piaga sociale. "Sappiamo molto bene che il femminicidio è solo la punta di un iceberg di dimensioni molto più ampie – spiegano dall’amministrazione guidata dal sindaco Claudio Franceschi –. É nella quotidianità che i singoli gesti si ripetono per poi portare alle situazioni più estreme. Oggi più che mai occorre educare al rispetto dell’altro come dovere e responsabilità di ognuno di noi".

Così, dopo aver proposto un paio di momenti di riflessione rivolti a studenti e adulti insieme allo scrittore Antonio Ferrara e alla fotografa Marianna Cappelli, il 25 alle ore 17.30 sarà la volta del mini corso per scoprire le tecniche di autodifesa organizzato dalla Polisportiva Gito alla palestra delle scuole Basoli.