La trattativa per il Gp. Panieri e de Pascale in missione a Monza:: "Unità e investimenti"

Dalle dichiarazioni di intenti a una giornata di pressing a tutto campo. Se il lungo fine settimana del Gran premio di Monza si era aperto venerdì con l’avvertimento del vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla ("Imola merita continuità e una prospettiva stabile in Formula 1"), la chiusura è stata caratterizzata domenica scorsa dalla visita a Monza del sindaco Marco Panieri e del governatore Michele de Pascale.

"Un’occasione per avere tante relazioni – riferisce il primo cittadino di rientro dalla Brianza –. Un weekend ricco di confronto tra regioni e territori: la Lombardia e l’Emilia-Romagna, Monza e Imola. Un’opportunità di scambiare qualche parola con i ministri Abodi e Salvini".

Al di là del ‘volemose bene’, sono suonate sinistre le dichiarazioni rilasciate alla vigilia dell’evento dal capo della Formula 1, l’imolese Stefano Domenicali, che parlando con i giornalisti italiani prima del Gp di Monza ha giudicato "difficile" un ritorno dell’Enzo e Dino Ferrari nel Circus, invitando Aci a investire sul circuito brianzolo.

"Serve unità di intenti – frena oggi il sindaco Panieri –. Bisogna trovare un punto di incontro che valorizzi il gioco di squadra. Siamo in una fase di attesa e condivisione, è presto per tirare le conclusioni. Imola e Monza non devono competere tra di loro. Per stare all’interno di questo percorso, bisogna però investire sull’Autodromo. Dobbiamo essere al passo con i tempi, altrimenti si rimane fermi al palo".

Anche in questo caso, urge uno sforzo di approfondimento. Per l’Enzo e Dino Ferrari, gli investimenti sono quelli (confermati) su Casa degli eventi alla Tosa e sopraelevazione del corpo box. Quanto al parallelo con Monza, i lombardi hanno strappato nei mesi scorsi un (vantaggioso) rinnovo con la F1 fino al 2031 sulla base di circa 30 milioni di euro all’anno.

Si tratta di 5 milioni in più rispetto a quanto pagava Imola fino a quest’anno (25 milioni complessivi sborsati tra Governo, Regione, Con.Ami e Aci), cifra che andrebbe ritoccata leggermente in caso di rientro in extremis nel 2026 (Imola è prima riserva) al posto del nuovo tracciato di Madrid.

A partire dal 2027, o più probabilmente dal 2028 quando il Gp del Belgio salterà un turno, serve però un esborso economico maggiore. Riportare il Mondiale in riva al Santerno è impresa ardua. E i costi rilevanti. Il margine della trattativa resta però ampio: la forchetta va dai 40 milioni che la cordata pro Imola potrebbe offrire per entrare nel sistema delle rotazioni (interessati anche Spa e Barcellona) ai 55-60 milioni richiesti (già quattro mesi fa) dalla F1 per essere una presenza più o meno fissa nel calendario futuro. Troppo alta, viste anche le cifre strappate da Monza, la pretesa del Circus che però sembra aver alzato l’asticella quasi a voler tenere Imola ferma in panchina in questa fase, rimandando al futuro ogni discorso sul possibile rientro.

"Non c’è ancora niente di confermato – si limita a commentare il sindaco Panieri –. Lasciamo che le trattative proseguano".