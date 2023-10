La Tre Monti torna ai grandi fasti. L’Atletica Imola piazza la zampata ‘Doppietta’ Ricciardi-Cicognani

Parla imolese la 54esima edizione del Giro dei Tre Monti all’autodromo Enzo e Dino Ferrari. Le vittorie di Luis Matteo Ricciardi tra gli uomini e di Federica Cicognani tra le donne, entrambi tesserati per l’Atletica Imola Sacmi-Avis al timone organizzativo della corsa podistica più datata della Romagna, coronano un fine settimana da pollice alto per l’intera città. Già, come raccontano quei numeri che hanno dato forma all’ennesimo successo fin dal prologo di sabato con più di 200 giovani per la gara ‘Promesse di Romagna’. Un colpo d’occhio meraviglioso e podio monopolizzato, dal gradino più in alto in giù, dagli istituti comprensivi 6, 7 e 5 della zona. Ma l’istantanea d’autore è stata scattata ieri mattina sotto un bel sole: 525 agonisti al via della 15,3 chilometri e ben 2.712 partecipanti alla camminata non competitiva. Cifre da record, o quasi, trainate dalle positive preiscrizioni con 650 persone (un centinaio in più dello scorso anno, ndr) smaniose di riservare il proprio posto nella sezione ludico-sportiva tarata sulla distanza di 4,9 chilometri o sulla classica collinare da giro pieno. La cronaca della Tre Monti dei big, aperta soltanto ad atleti tesserati Fidal, non ha riservato particolari emozioni. Ricciardi, bolognese nella rosa dell’Atletica Imola Sacmi-Avis e già sul podio nella passata edizione, ha preso il largo a metà gara tagliando il traguardo con il tempo di 50’30" e più di 2 minuti di vantaggio su Rachid Benhamdane (52’43"). Terza piazza per Riccardo Ghinassi (52’52"). Più combattuta la sfida tra le quote rosa con una super Federica Cicognani, imolese doc, giunta all’arrivo in poco più di un’ora (1h 00’10"). Alle sue spalle, 44 secondi dopo, Federica Moroni poi la 18enne Nausica Barberini Magnani (1h 02’41"). E il ‘triplete’ dell’Atletica Imola Sacmi-Avis è diventato realtà con la conquista, grazie ad 8 unità, della vetta della classifica delle società con corridori piazzati nei primi 100 posti. Applausi anche per il Team Misano (5) e per la Polisportiva Santa Lucia (3).

"Oltre 500 atleti competitivi e quasi 3mila non competitivi tra Giro dei Tre Monti e Promesse di Romagna – commenta il sindaco Marco Panieri –. Una festa di sport per tutta la città: dall’autodromo alle colline, la migliore vetrina promozionale per il binomio benessere e salute". E ancora: "Iscrizioni in aumento rispetto al 2022, proprio nel 30esimo anno di vita dell’Atletica Imola Sacmi-Avis – aggiunge –. Grazie ai volontari e a tutti i partecipanti". Riconoscimenti alla passione e all’impegno anche per gli ospiti vip Davide Cortini, campione europeo della categoria H3 di handbike e già tricolore a cronometro, e l’ultramaratoneta Gianluca Galeati in quinta posizione nel massacrante Tor des Geantes. Ottimi riscontri anche per le iniziative collaterali.

Mattia Grandi