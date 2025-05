La tutela dell’ambiente. Maryam corre sulla moto bio: "In sella per difendere i diritti"

Gli occhi profondi di chi prova a cambiare il mondo in sella a una moto. Così lo sguardo di Maryam Talaee si specchia sulle carrozzerie lucide delle meraviglie a due ruote della collezione di Benito Battilani e le pare di camminare in un sogno. Lei, iraniana, che grazie alle moto lavora per l’emancipazione delle donne nel suo paese, gira documentari raccontando le tribù dell’Africa più ignota e lotta per l’ambiente, parte oggi per una nuova sfida. Da piazza Gramsci inizia il FIVA World Motorcycle Rally 2025, ovvero centinaia di chilometri su e giù per l’Italia a bordo di un sidecar Bmw alimentato con un biocarburante. Un mezzo messo a disposizione dal collezionista amico di Battilani Stefano Zuban. Motocicletta d’epoca che Maryam guiderà tra Firenze, Siena, Volterra, Pisa, Lucca e Castelvecchio Pascoli per poi tornare domenica nella città dell’autodromo nel segno della sostenibilità ambientale.

La pilota iraniana, ma anche attrice, regista e influencer da decine di migliaia di follower, ha trasformato la sua passione per i motori in una forza di cambiamento. Come? "Sono istruttrice e maestra di detailing". Sì, si occupa di carrozzerie di auto e moto e attraverso questa ‘specialità’ punta all’emancipazione femminile con il suo programma “Train the Trainer”. Un’idea che è stata candidata dalla Fiva (Federazione internazionale dei veicoli antichi) al “Premio Unesco per le ragazze e l’istruzione femminile”. Ma c’è di più: attualmente insegna alle donne ad andare in moto non solo nel suo paese natale, l’Iran, ma anche in Iraq e Armenia: "Da noi non è ben visto che le donne guidino la moto in strada – dice –, è un paradosso, io sono una campionessa su due ruote ma posso allenarmi solamente nei circuiti. Da quando è iniziato il mio programma, spero che qualcosa lentamente possa cambiare".

Insomma, Maryam è abituata alle sfide su due ruote. Nel 2023, è entrata nella storia come la prima donna iraniana a partecipare al Fiva World Motorcycle Rally, tenutosi in Austria. È stata riconosciuta come la motociclista più “distinto” dell’edizione, tra partecipanti provenienti da 17 paesi. Questo risultato le ha portato, nel 2024, la nomina a Emissario ufficiale Fiva per la conservazione dei veicoli storici. "Sono stata sei mesi in Africa per girare un documentario sulle tribù – racconta -, solo io e il cameraman, a bordo di una moto. Sono figlia di un regista, è un mestiere di famiglia, lavoro nel campo del cinema da quando avevo otto anni". Migliaia e migliaia di chilometri nel continente attraversato dall’Equatore, e anche l’epiteto di soccorritrice di animali. Perché Maryam ha fondato e attualmente gestisce quello che è considerato il più grande rifugio per animali del Medio Oriente.

Non c’è da stupirsi quindi che la Fiva abbia scelto lei come volto di quest’impresa che è una vera e propria sfida ambientale. A spingere la moto sarà un carburante nato con l’intento di essere meno impattante rispetto a quello tradizionale, senza modifiche sul veicolo. "Si tratta di un’energia rinnovabile e più sostenibile dei combustibili fossili, può ridurre le emissioni di gas serra (le emissioni ci sono comunque) e ha un livello di tossicità più basso", dettaglia Maryam, che oggi sarà pronta a partire in piazza Gramsci con la voglia e la missione di provare ancora a cambiare il mondo. In equilibrio su due ruote.

Gabriele Tassi