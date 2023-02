La Uil: "Gli utili di Imola Retail dimostrano che avevamo ragione"

Gli ottimi risultati di Imola Retail Solutions, che ha chiuso il 2022 con un fatturato di 63 milioni di euro (+10% rispetto all’anno precedente), tengono banco anche sul fronte sindacale. E spingono la Uilm a togliersi qualche sassolino dalla scarpa ripensando alla genesi della società nata dall’accordo di partnership tra il gruppo svedese Itab e Cefla, che conferì nella nuova realtà lo storico ramo d’azienda shopfitting, quello che progetta e produce arredamenti per la grande distribuzione.

"Le notizie che riguardano la Imola Retail Solutions ci soddisfano in modo particolare, vista la storia che parte dalla fine del 2020 e che vide la Uilm di Bologna protagonista in una vera corsa contro il tempo per raggiungere un accordo con Cefla e Itab al fine di salvaguardare gli oltre 200 dipendenti che sarebbero transitati nella Newco e dare loro le necessarie garanzie economiche – rivendicano oggi Stefano Lombardi e Giuseppe Rago, che dei metalmeccanici della Uil sono rispettivamente segretario generale bolognese e coordinatore del territorio imolese –. Ci ritrovammo da soli a dover convincere non solo le aziende interessate, Cefla e Itab, che occorreva un accordo forte ed esigibile, mentre Fim e Fiom erano fortemente impegnate a far saltare il tavolo di trattative e a porsi in un muro contro muro, arroccandosi in uno scontro che avrebbe decretato la disfatta".

Con quell’accordo, "abbiamo tutelato ogni singolo lavoratore e garantito la salvaguardia occupazionale e quella retributiva", assicurano Lombardi e Rago. E concludono: "Le miopi scelte politiche introdotte nelle realtà industriali territoriali dalle altre organizzazioni sindacali non hanno futuro. Abbiamo dimostrato di avere una lungimiranza ed una visione di lungo termine ed i fatti ci hanno dato ragione. Per questo rivendichiamo con orgoglio l’accordo all’epoca fortemente voluto e sottoscritto dalla Uilm e che ha costretto altri a adeguarsi allo stesso. Passare da 24 milioni di perdite a 63 milioni di fatturato in soli 24 mesi è un vanto per l’azienda, per i lavoratori e anche per la Uilm territoriale, per un accordo che segnerà il sistema delle relazioni industriali per gli anni a venire".