La Vallata del futuro. Distretto biologico, nominato il direttivo. Rontini nella squadra

C’è qualche passo in avanti per la procedura finalizzata al riconoscimento del Distretto Biologico dell’Appennino Bolognese da parte della Regione Emilia-Romagna. E’ stato nominato nei giorni scorsi il consiglio direttivo dell’Associazione Bio-Distretto Appennino Bolognese, realtà costituita alla fine dello scorso mese di maggio, che a livello circondariale interessa i comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel San Pietro Terme, Dozza e Fontanelice. Un gruppo di 13 persone dove l’unica quota della vallata del Santerno è la produttrice agricola alidosiana Monia Rontini de ‘Il Regno del Marrone’. Senza dimenticare il ruolo avuto dal sindaco di Fontanelice Gabriele Meluzzi, delegato ai rapporti con il Gal Appennino Bolognese per il Circondario, all’interno del Comitato promotore del Distretto Biologico. Di fatto, però, il Distretto è già in azione con attività legate alla promozione dei prodotti dei propri associati, alla valorizzazione del territorio ed allo sviluppo di buone pratiche a favore dell’ambiente per contrastare il cambiamento climatico.

L’obiettivo? Incrementare la superficie biologica nei prossimi anni. Una programmazione che, in molti casi, interseca pure l’operato dei municipi per lo sviluppo di una cultura e di una agricoltura incentrata sulla vera sostenibilità e sui principi dell’agroecologia, anche sociale. L’associazione ha come obiettivo la prosperità dei territori e delle comunità in senso agro-ecologico, come parte di un sistema rigenerativo aperto, dell’Appennino. Ma anche la valorizzazione di un’economia sana e pulita, del lavoro agricolo, artigiano, industriale, dei servizi e la protezione dei suoi paesaggi come degli animali e degli ecosistemi. Sensibile anche il filone dedicato al contrasto dell’abbandono agricolo, forestale e abitativo della collina con la promozione di azioni innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e reddituale.

Un comparto che ben si allinea con gli intenti della Regione, da tempo impegnata a supportare le pendici del territorio, a maggior ragione dopo gli eventi alluvionali della scorsa primavera con centinaia di frane e smottamenti che falcidiano i monti. E si lavora pure al Piano del Distretto che al suo interno comprende linee guida per la promozione dell’innovazione produttiva, della trasformazione di prodotti agricoli con elevato livello tecnologico e nutrizionale mirato alla salute e delle specificità montane di piccola e media scala. Il modo migliore per non disperdere usanze e tradizioni locali. L’opportunità di contribuire alla nascita di nuove esperienze economiche e sociali di rete, con l’organizzazione di filiere produttive locali integrate basate su una reale reciprocità, che dal territorio guardano allo scenario nazionale ed europeo. L’agricoltura biologica intesa non solo come metodo di produzione ma come modello di conversione dei territori con un occhio di riguardo alla ricerca ed alla collaborazione con università ed organizzazioni affini per intercettare le risorse necessarie a progettualità importanti (info biodistretto.appenninobolognese@gmail.com).

Mattia Grandi