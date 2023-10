La Vallata in lacrime . Addio a Jader Bassi, imprenditore illuminato

Casalfiumanese dice addio a uno dei suoi più noti imprenditori. Non ce l’ha fatta Jader Bassi, classe 1949, scomparso nelle scorse ore dopo aver combattuto a lungo con quella malattia che non gli ha lasciato scampo. Bassi, conosciutissimo in tutta la vallata del Santerno e non solo, era al timone della società per azioni consortile ‘La Buona Frutta’, azienda di lavorazione stoccaggio frutta con sedi a Casalfiumanese e Voltana, fondata nel 2001 insieme alla sorella Ornella, a Carlo e Adriano Petteni. Una direttrice lavorativa in qualche modo segnata dalle straordinarie intuizioni imprenditoriali del padre Carlo, deceduto nel 1998, ideatore della ‘Bassi Carlo Import-Export’ all’inizio degli anni Sessanta insieme alla moglie Maria Valdrè morta nel 2015. Un colosso della lavorazione di pesche, nettarine, fragole e albicocche destinate al mercato italiano ed estero. Poi l’incontro con Daniele Petteni per dare vita, nel 1975, alla ‘Petteni e Bassi s.n.c.’.

La realtà si trasforma ben presto in un punto di riferimento della collina per i movimenti della frutta con una decisa espansione anche in termini di tecnologia, attrezzature e strutture. Ne è testimonianza l’enorme capannone a pochi passi dalla Montanara, il quartier generale de ‘La Buona Frutta’, dove operano decine di dipendenti e gravitano soci da tutto il territorio. Una mission aziendale costruita attorno al concetto di sostenibilità della filiera ortofrutticola con il massimo scrupolo per disciplinari europei, ispezione dei prodotti in entrata e in uscita, trattamenti e la salute della terra. Ma di Bassi, che lascia la moglie Franca e le amate figlie Caterina e Martina, si ricorda anche il biennio da consigliere comunale nel municipio di Piazza Cavalli dal 1995 al 1997: "L’amministrazione comunale è vicina alla famiglia e partecipa al suo dolore – ha scritto sul web la giunta guidata dalla sindaca Beatrice Poli –. Ne ricordiamo l’impegno nelle istituzioni e la disponibilità nei confronti dei cittadini di Casalfiumanese". Bassi, appassionato di auto e moto, fu tra i primi sostenitori della carriera del compianto Fausto Gresini e amico personale dell’ex pilota di F1 Nelson Piquet.

L’ultimo saluto domani. Partenza alle 15,15 dalla camera mortuaria, cerimonia funebre nella chiesa di Casalfiumanese Alto.

Mattia Grandi