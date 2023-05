La Vallata si appella a Lepore

Fronte compatto, e pressione sulla Città Metropolitana per l’azione tempestiva, in arrivo dal Centro di Coordinamento Sovracomunale di Protezione Civile per i quattro comuni della vallata del Santerno colpiti dall’emergenza alluvione. Le richieste formulate dagli amministratori valligiani al primo cittadino metropolitano Matteo Lepore sono chiare: "Abbiamo la necessità di sistemare le crepe presenti e riaprire quanto prima la SP33 ‘Casolana’ – sottolinea Gabriele Meluzzi, sindaco di Fontanelice –. Non possiamo perdere altro tempo davanti ad un mosaico viabile in forte affanno. Via libera agli interventi poi spetterà a noi presidiare le arterie per verificare la tenuta delle lavorazioni". Sulla stessa lunghezza d’onda il collega di Borgo Tossignano, Mauro Ghini: "Lo sblocco dello stallo nel quale versano da giorni le strade provinciali è un elemento vincolante – osserva –. Mi aspetto un cambio di passo della Città Metropolitana per adeguare la sua velocità di azione ai sacrifici che stiamo sostenendo da oltre una settimana a livello sovracomunale". La riapertura di via Siepi di San Giovanni a Borgo Tossignano, avvenuta nella serata di domenica, è coincisa con il rientro a casa di diversi residenti ma c’è ancora un’abitazione inagibile. A Casalfiumanese apre un tratto di via Croara e si lavora per la costruzione di un nuovo passaggio a Carseggio dopo il crack di via Macerato. Il municipio guidato dalla sindaca Beatrice Poli, intanto, ha fornito sul proprio portale web una serie di interessanti indicazioni per cittadini ed imprese che hanno subito danni in seguito agli eventi calamitosi. Raccomandato ai cittadino il massimo rispetto delle ordinanze di chiusura anche alla luce delle piogge previste nei prossimi giorni.