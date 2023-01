La ‘vecchina’ guida la moto

Epifania golosa in piazza XX Settembre a Castel Guelfo. Dalle 14 giochi di strada, a cura dell’associazione Nonno Banter 57, prima dell’arrivo della Befana motorizzata che distribuirà calze a tutti i bambini da 0 a 10 anni. Una bella comunione d’intenti per la gioia dei più piccoli quella materializzata dall’attivissima Pro Loco e dal Faithful Motoclub. A seguire, pandoro, panettone, cioccolata calda e vin brulè offerti da Coop Reno, Associazione Volontari e Arci-Anpi Castel Guelfo. In caso di maltempo l’evento traslocherà nel chiostro del palazzo comunale.