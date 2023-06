La Vena del Jazz con il trio di Joe Pisto

Al via stasera la 20ª edizione de ‘La vena del jazz’, rassegna ospitata e promossa dal Caffè della Rocca in collaborazione con il Combo Jazz Club. La longeva e affermata manifestazione presenterà anche quest’anno in giugno, luglio e agosto un cartellone di dieci appuntamenti settimanali, di mercoledì con inizio alle 21. Il programma a carattere prevalentemente jazzistico, sarà contrassegnato come sempre dalla qualità, e presenterà formazioni composte sia da musicisti affermati che da giovani bravi musicisti emergenti, dando come sempre spazio anche alla scena jazz del circondario.

Si parte come detto come questa sera con uno degli appuntamenti più attesi. Si tratta del ‘Joe Pisto Organ trio’. Chitarrista, cantante, Joe Pisto si distingue per la sua singolare e speciale abilità nell’uso della voce e della chitarra, strumenti inscindibili della sua personalità poliedrica. Lucano di nascita ma bolognese d’adozione, ha uno stile inconfondibile, una voce espressiva e versatile con la quale si muove tra jazz, soul e sperimentazione. La sua padronanza del ritmo, del fraseggio, dello scat e delle dinamiche, lo rendono più simile a un musicista jazz virtuoso che a un vocalist. Swing, sound ed energia gli ingredienti che compongono il live set di questo progetto. Al suo fianco due bravi musicisti come Mecco Guidi all’organo Hammond e Marco Frattini alla batteria. I tre artisti si confrontano con un repertorio che spazia da alcuni dei più noti standard della storia del jazz ad alcune composizioni originali, unendo il linguaggio contemporaneo alla tradizione afro-americana. L’ingresso è con consumazione obbligatoria. Info e prenotazioni 0542 28112. Programma sui siti di Combo jazz club e Caffè della Rocca.