La versione di Minardi: "Formula 1 e moto, sarà un grande anno. E avremo i concerti"

di Enrico

Agnessi

Dalla nuova stagione dell’Autodromo ("Avremo il fior fiore del motorsport") alla conferma del Gp di F1 anche dopo il 2025 ("Aci si sta muovendo bene e la politica ha capito l’importanza di avere due gare in Italia"), passando per la sua probabile conferma al vertice di Formula Imola. Gian Carlo Minardi, presidente della società che gestisce l’attività del circuito, anticipa i principali tornanti del 2024. E sui concerti estivi avverte: "Abbiamo tenuto varie date libere in calendario...".

Presidente Minardi, Angelo Sticchi Damiani (Aci) ha assicurato che la trattativa per confermare Imola e Monza nel Mondiale di F1 va avanti nonostante le difficoltà. Come vive questa fase?

"La palla ce l’ha lui, che si sta muovendo bene. E anche la politica mi pare che abbia compreso quanto sia importante tenere Imola e Monza nel Circus. È un impegno economico notevole (300 milioni complessivi per avere i due Gp fino al 2030, ndr), ma che viene enormemente superato dall’indotto e dal ritorno di immagine".

Dopo l’approvazione del bilancio 2023 di Formula Imola, poco prima della metà di quest’anno, scadrà scadrà il Consiglio di amministrazione del quale è presidente. Il sindaco Panieri ha auspicato di continuare a lavorare assieme, lei cosa dice?

"Penso che in questi tre anni di mandato le cose siano enormemente cambiate. Abbiamo triplicato il fatturato della società, passato da 5 a 15 milioni, puntando sulla polivalenza dell’Autodromo. E continuiamo a lavorare, assieme all’azionista di riferimento (il Con.Ami è socio unico di Formula Imola, ndr), per ospitare sempre più giornate di eventi non motoristici. Sarebbe disonesto dire che non stiamo parlando del futuro, ma l’obiettivo è sempre l’interesse del territorio. Vedremo cosa dirà la proprietà, le cose da fare sono tante. E state sereni che, fino ai primi di giugno, le faremo tutte".

È disponibile a restare anche in futuro?

"Questo non lo dico. E non lo dirò nemmeno sotto tortura. Sono qui per fare l’interesse della società. Posso farlo io, ma al mio posto può anche arrivare qualcun altro".

La stagione 2024 partirà forte tra Wec e F1. Come saranno i prossimi mesi?

"Impegnativi. Se per quanto riguarda la F1 siamo solo fornitori di Aci Sport, nel caso del Wec abbiamo fatto un passo che speriamo sia alla portata della nostra gamba. Sono però moderatamente ottimista".

Come sta andando la prevendita dei biglietti?

"Per il Wec ne abbiamo già venduti 17mila. Ed è un motivo di grande soddisfazione, oltre che un segnale estremamente positivo per il territorio. La biglietteria per la F1, invece, la gestisce Aci; ma pure quella prevendita sta andando bene. Nel 2024 avremo a Imola il fior fiore del motorsport europeo".

I fan delle due ruote però sono delusi dall’addio alla Superbike...

"Manterremo la tradizione motociclistica grazie al Civ. Per riportare qui altre manifestazioni, invece, devono cambiare tempi e metodologie".

L’altro buco nel calendario eventi di quest’anno dell’Autodromo riguarda i concerti. Gli ultimi grandi show risalgono all’estate 2022, contrattualizzati prima della pandemia…

"È vero, abbiamo ereditato impegni presi da altri. E siamo orgogliosi di averli mantenuti. Oggi si è ridotto enormemente il numero degli imprenditori che fa questo tipo di manifestazioni, così come ci sono sempre meno cantanti che creano una molteplicità di presenze. Siamo però sempre pronti e disponibili, per questo abbiamo tenuto varie date libere durante la stagione".

Capitolo rumore: negli ultimi tempi c’è stato qualche sforamento di troppo ai limiti previsti dalla normativa. Qual è l’obiettivo per il 2024?

"Proveremo con tutte le nostre forze a restare a zero, anche se questo vuol dire essere penalizzati sul fronte dei ricavi. Staremo parlando sì e no di dieci giornate in tre anni. Errori non voluti, che cercheremo di non ripetere".