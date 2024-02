La vertenza Cognetex: "Patrimonio da salvare"

"Oltre al numero di persone coinvolte, che hanno il diritto ad essere tutelate e alla garanzia di un percorso professionale compiuto, il valore del marchio e della storia Cognetex rappresenta un patrimonio identitario prezioso per la città di Imola e ha costituito un elemento trainante per l’economia locale e per lo sviluppo del settore industriale meccanico nel nostro territorio". Sono le parole del sindaco Marco Panieri e dell’assessore alle Attività produttive Pierangelo Raffini che ieri nel priomo pomeriggio hanno visitato il presidio davanti alla Cognetex, portando la solidarietà dell’amministrazione comunale e condividendo le motivazioni della mobilitazione dei lavoratori e assicurato l’impegno delle istituzioni cittadine sul tema.

Come noto la storica azienda azienda di macchine tessili affacciata su via Selice è entrata ormai da diversi anni nell’orbita della Sant’Andrea Textile Machines di Novara dopo un lungo periodo di crisi e da tempo operativa con un organico sempre più ridotto. Al momento sono sei i lavoratori rimasti a Imola, ma nei giorni scorsi la dirigenza aziendale ha annunciato esuberi e il trasferimento di tre persone a Novara. Già nel 2020 si era concretizzata una riduzione della forza lavoro presente, a causa della cessazione di attività del reparto officina con l’impegno però di salvaguardare il sito e l’occupazione delle maestranze. La società, gestita dal gruppo francese Nsc, ora ha invece dichiarato l’intenzione di "chiudere definitivamente la sede di Imola.

Al presidio di ieri hanno partecipato lavoratori e delle organizzazioni sindacali territoriali, oltre a tanti ex dipendenti e delegati della storica Cogne di Imola. "È un primo segnale che diamo all’azienda – dichiarano Fim Fiom Uilm territoriali – dopo le comunicazioni di trasferimento personale e di possibile chiusura del sito di Imola avanzate dal manager aziendale durante l’incontro del 6 febbraio che si è svolto presso la sede di Confindustria ad Imola. Abbiamo avviato le procedure di apertura del tavolo istituzionale alla Città Metropolitana atto alla salvaguardia del sito e dell’occupazione, oltre a vere e proprie politiche di rilancio dello stabilimento di Imola. A Fim Fiom Uilm interessa che il plesso di Imola continui a lavorare a pieno regime, ecco perché domani i lavoratori rientreranno in reparto sino alla convocazione del tavolo in Città Metropolitana. Attendiamo il tavolo istituzionale e poi vedremo come e se procedere con la mobilitazione".