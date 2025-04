La vetrina delle eccellenze in piazza. Sboccia la primavera ’Very Slow’. Brindisi di qualità e prelibatezze

Tra cantine, eccellenze gastronomiche del territorio e visite guidate. Torna Very Slow, il fine settimana dedicato al buon vivere, alla sostenibilità, al gusto e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali del territorio, e torna con due giorni, sabato 12 e domenica 13 aprile, ricchissimi di iniziative, con una chicca a sorpresa da regalare ai castellani: il teatro del Cassero ritoccato nei tendaggi, nelle sedute e nel look del foyer, da inaugurare a tempo di musica jazz.

Castel San Pietro riabbraccia l’evento primaverile più atteso, Very Slow, e lo fa "rafforzando la collaborazione con le cantine e le aziende del territorio", ha esordito la sindaca Francesca Marchetti, raccontando del vero e proprio tour delle cantine che, con tanto di guida al seguito all’interno della navetta che partirà dal centro storico quattro volte al giorno nel week-end, porterà gli amanti del vino e del mondo che gli ruota attorno a spasso per le sette cantine del territorio che hanno aderito all’iniziativa. L’anteprima del ricco fine settimana a passo di lumaca starà invece tutto in un gustosissimo antipasto, l’evento "Slow Sloorp" che l’istituto Alberghiero "Bartolomeo Scappi" porterà in piazza domani, ‘traghettando’ i 15 istituti alberghieri d’Italia e d’Europa che stanno partecipando al "Concorso internazionale" nella scuola di viale Terme in piena piazza XX Settembre, ognuno con suo stand, coi suoi sapori, con le sue bellezze da mettere in vetrina. Lo Scappi in ‘gemellaggio’ con l’Osservatorio Nazionale del Miele sceglierà proprio il prossimo week end nelle sue aule i 5 piatti che parteciperanno le prossime settimane alla finalissima nazionale del concorso "Il gusto dei mieli nella cucina d’autore" voluto dallo stesso Osservatorio, un’iniziativa che ha coinvolto, oltre allo chef Igles Corelli, ben 31 istituti alberghieri di tutta Italia. E proprio il miele, assieme ai formaggi d’eccellenza castellani, sarà protagonista anche nell’assaggio che verrà offerto a chi sabato sera alle 19.30 si farà trovare al foyer del Cassero per brindare al teatro rinnovato, iniziativa che farà da antipasto dello spettacolo di Davide Dalfiume ("Eroi a tavola", tanto per stare in tema) che seguirà.

Detto che la Fiera Slow Food rimarrà nel cuore della città con i migliori vini e prodotti tipici locali per tutta la giornata di sabato e di domenica, da ricordare nella due giorni anche la mostra fotografica "Lo sguardo di Valter Bernardi" e la scelta del comune di legare Slow Food al rilancio di Cassero Jazz, con un concerto domenica sera ed un altro mercoledì 16 aprile. Per tutte le informazioni sul week end la guida dettagliata si può trovare su sito e pagina Facebook di comune e Pro Loco.

